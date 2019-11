Lider Demokratskog saveza Kosova (DSK) Isa Mustafa usprotivio se danas ideji o balkanskom "Malom Šengenu", ocjenjujući da je riječ o "novoj mini-Jugoslaviji sa Albanijom i bez Slovenije i Hrvatske".

Isa Mustafa / 24sata.info

"Iako na prvi pogled ideje carinske unije Zapadnog Balkana, zajedničkog tržišta a u novije vrijeme i 'mini Šengena' izgledaju atraktivno, to u suštini vodi ka novoj Jugoslaviji, sa Albanijom a bez Hrvatske i Slovenije.



To su ideje koje nismo podržali dok smo vodili vladu i nećemo ih podržati kao DSK, ni u poziciji ni u opoziciji, kao što ne podržavamo promjenu državnih granica Kosova", napisao je Mustafa na Facebooka. On je ocijenio da bi Kosovo trebalo da teži jedinstvenom evropskom tržištu, u početku kako je to uređeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, i da bi trebalo da postane dio Šengenskog sporazuma, gdje su zemlje EU.



"Mini Šengen nastao je kada projekat koji je u Srbiji osmišljen za carinsku uniju, i ideja za ekonomsku uniju Zapadnog Balkana nisu realizovani, zbog protivljenja Kosova i Crne Gore. Mi bismo ovim sporazumom prenijeli svoj suverenitet na susjedne zemlje, jer se zna da Šengen podrazumijeva jedinstvene politike država članica za slobodan prelazak granica bez kontrole. To bi se odnosilo i na mini Šengen koji podržava Srbija i pristalice njene hegemonije", naveo je Mustafa.



Prema njegovim riječima, takva politika "udaljava zemlje Zapadnog Balkana od puta evropskih integracija" i dovodi ih "u evroazijsko utočište kojim dominira Rusija".



"To su manevri Srbije koja hoće da potkopa obaveze o normalizaciji odnosa sa Kosovom i priznavanju nezavisnosti Kosova", ocijenio je lider DSK.



Današnjem sastanku predstavnika Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore i BiH u Ohridu nije se odazvao predsjednik Kosova Hašim Tači obrazlažući to između ostalog, odbijanjem Srbije i BiH da priznaju Kosovo.





(BETA)