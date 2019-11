Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dogovor koji je postigao sa Zoranom Zaevom i Edijem Ramom dobar za građane.

Foto: Facebook

Očekuje da će on, ipak, biti napadnut zbog važnosti odluka. Ne plašim se pritiska, znam da je dobro za ljude u Srbiji, baš me briga šta neko može da kaže, rekao je Vučić.



Aleksandar Vučić, Zoran Zaev i Edi Rama su se dogovorili da se uvede sistem koji bi omogućio putovanje između zemalja samo uz posedovanje lične karte, potom zajedničke radne dozvole koje će omogućiti rad u sve tri zemlje bez dodatnih procedura i skraćenje vremena za kamione na granicama.



Vučić je za RTS rekao da je uvijek oprezan i pretjerano pesimističan, ali da su to bili veoma dobri sastanci.



"Imam strah da će to biti napadnuto zbog važnosti odluka koje smo donijeli", upozorio je predsjednik Srbije.



O njihovom značaju najbolje govori ekonomski podaci. "Možda ljudima ne izgleda pretjerano važno, ali za nas je Preševo treći najvažniji prelaz poslije Batrovaca i Gradine", rekao je Vučić



"I sama odluka da veterinarska i fitosanitarna inspekcija rade 24 sata dnevno će omogućiti kamionima da tri puta brže uđu u Makedoniju ili Albaniju i obrnuto", objasnio je Vučić. Naveo je da će to dovesti do nevjerovatnog smanjenja operativnih troškova.



"Sve je to mnogo važnije od ličnih karti, politička odluka važna za obične ljude, koja će kreirati investicioni ambijent", rekao je Vučić.



Jedna od kritika koje su iznijete je da je to ekonomski dobra, ali politički neodrživa odluka zbog odnosa Beograda i Prištine. Na pitanje da li očekuje probleme između Beograda i Tirane, Vučić je rekao da ih ne očekuje, ali da će biti pritisaka na Edija Ramu.



"Nije lako ovo napasti, to su proklamovani ciljevi Berlinske konferencije. Radimo ono što je EU tražila, jedino što to radimo sami", naveo je Vučić.



Ističe da nema argumenata protiv ovog dogovora, kao i da se ne plaši pritisaka.



"Pošto nemaju argumente da napadnu, radiće iznutra, iz regiona, pronalazeći različita politička opravdanja, ali nas trojica smo sinoć razgovarali, guraćemo ono što je za nas dobro. Ne plašim se pritiska, znam da je dobro za ljude u Srbiji, baš me briga šta neko može da kaže", rekao je Vučić.





(24sata.info)