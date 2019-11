Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak u Ženevi da građani Srbije ne trebaju brinuti o mogućnim sankcijama Sjedinjenih Država o kojima mediji špekuliraju zbog kupnje ruskog naoružanja, ustvrdivši kako će riješiti eventualne nesuglasice s američkim partnerima.

„Kad SAD donose odluku o sankcijama - a ne donose ih lako - uvode ih nekoj kompaniji ili pojedincu, a ne narodu", rekao je Vučić za televiziju Pink u Ženevi gdje sudjeluje na sastanku Strateškog dijaloga o zapadnom Balkanu.



Vučić je ocijenio da neki u Srbiji šire takve priče ne bi li unijeli dozu nesigurnosti i straha i naglasio kako „Srbija vodi odgovornu politiku“, da bi izbjegla „bilo koju vrstu problema".



On je uvjeren da će uspjeti riješiti sve eventualne nesuglasice s američkim partnerima „kao i do sada“.



Mediji u Beogradu i regiji najavili su da u petak u Srbiju dolazi dužnosnik američkog State Departmenta Thomas Zarzecki, koji rukovodi radnom skupinom 231 koja je zadužena za primjenu sankcija prema ruskom sigurnosnom sektoru, kompanijama i državama koje imaju vojnu suradnju s Rusijom.



Mediji su kao potencijalni problem koji bi Srbija mogla imati naveli nabavu ruskog naoružanja, a ta se vijest pojavila nakon što je objavljeno da Srbija od Rusije nabavlja sustav "Pancir", kombinirani sustav kratkog do srednjeg dometa zemlja-zrak projektila i protuzračnog topništva.



Posebni američki izaslanik za zapadni Balkan Matthew Palmer istaknuo je, tijekom nedavnog posjeta regiji, zabrinutost zbog mogućnosti da Srbija nabavi rusko oružje.



„Naravno da smo zabrinuti, ne samo zbog raspoređivanja ruske vojne opreme, nego i zbog mogućnosti da Srbija nabavi velike ruske vojne sustave", rekao je Palmer za sjevernomakedonsku televiziju Elsat.



Američka diplomacija reagirala je na razmještaj S-400 i Pancira prije dva tjedna u Srbiji, kada su ti najsuvremeniji sustavi protuzračne obrane dopremljeni u okviru vojne vježbe "Slavenski štit 2019."



To je prvi put da su ti sustavi poslani u inozemstvo radi sudjelovanja u manevrima, objavilo je rusko ministarstvo obrane.



Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tada kako Srbija nema novca za kupnju tako sofisticiranog i skupog oružja kakav je sustav S-400.



„Jedan sustavs ’Pancir S’ smo kupili, naručili i mi ga uskoro očekujemo u našoj zemlji“, izjavio je Vučić tijekom obilaska zajedničke taktičke vježbe „Slavenski štit 2019“ i ruskih obrambenih sustava S-400 i „Pancir“.



On je, prema izvješćima beogradskih medija, rekao kako „nitko nikada ne bi nadlijetao Srbiju“ niti bi to pomislio kada bi Srbija imala “dva diviziona S-400“.



Vučić je dodao kako bi volio da Vojska Srbije ima takav sustav, ali da bi si ga mogla priuštiti „jedino ako bi ga Rusija ostavila u Srbiji poslije vježbi“.



