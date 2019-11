Informacija da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Hrvatskoj prisustvovati Kongresu Evropske narodne stranke (EPP) u svojstvu predsjednika Srpske napredne stranke je na Twitteru komentarisala Jadranka Kosor.

Jadranka Kosor / 24sata.info

Bivša predsjednica hrvatske Vlade i Hrvatske demokratske zajednice je napisala sljedeće:



"Svejedno je gdje će Vučić govoriti ili sjediti u Zagrebu na skupu EPP-a. On, koji ne priznaje presude suda u Haagu, on koji je u Glini '95. govorio o komadanju Hrvatske, on koji Hrvatsku uspoređuje s Hitlerovom Njemačkom, nema što raditi u Republici Hrvatskoj."



Ranije, hrvatski premijer Andrej Plenković je demantovao da će se srpski predsjednik obratiti Saboru. Potvrdio je da je Vučić dobio poziv predsjednika EPP-a Džozefa Daula.



Prema njegovim riječima, koliko mu je poznato Vučić nije još potvrdio prisustvo Kongresu.





