Bivši premijer Kosova, Ramuš Haradinaj, poručio je danas svom mogućem nasljedniku, Aljbinu Kurtiju, da mu se sviđa ideja reciprociteta sa Beogradom, ali i da bi ukidanje takse na proizvode iz Srbije bez priznanja kosovske nezavisnosti zauzvrat bila kapitalna politička greška.

Haradinaj je to rekao novinarima nakon sjednice vlade u tehničkom mandatu i dodao da nisu samo porezi politika, već su to i stavovi kojima je Priština, kako je rekao, “Kosovo održala nezavisnim, što je omogućilo donošenje odluke o reformisanju kosovske vojske, o Trepči. . . ”



"Što se tiče reciprociteta, sviđa mi se ideja, ali neka porez ostane. Ako Pokret Samoopredeljenje pravi reciprocitet, ne razumem zašto ne bi trebalo da nastavimo sa oporezivanjem i iznenađen sam stavom svakoga ko vrati srpsku robu bez dobijanja priznanja, jer to bi bila kapitalna politička greška", rekao je Haradinaj, prenela je Gazeta Expres.



Haradinaj je govorio i o Specijalnom sudu za zločine tzv. OVK i dodao da odluku o formiranju tog suda u kosovskom parlamentu treba preispitati.





