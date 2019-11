Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin insistirao je danas na sastanku u Beogradu sa ministricom pravde Srbije Nelom Kuburović da Svetozar Marović bude izručen Crnoj Gori radi odsluženja zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen.

Pažin je rekao da, iako dva ministarstva u mnogim oblastima imaju blisku i kvalitetnu saradnju, izručenje osoba koje su okrivljene ili osuđene za teška krivična djela, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, treba da bude dodatna potvrda čvrstih partnerskih odnosa.



"Ne smijemo dozvoliti da bilo koji pojedinačni slučaj dovede u pitanje druge pozitivne rezultate u ovoj oblasti", istakao je Pažin.



On je podsjetio Kuburović na molbu Crne Gore za izručenje Marovića, upućenu nadležnim organima Srbije u aprilu, u pogledu koje Crna Gora do sada nije dobila nikakvu povratnu informaciju, saopšteno je iz crnogorske Vlade.



Pažin je ukazao da su, i prije podnošenja molbe za izručenje, raspisivanjem međunarodne Interpolove potjernice za Marovićem već dvije i po godine ispunjeni svi pravni preduslovi da on bude uhapšen u Srbiji s ciljem izručenja Crnoj Gori.



Bivši predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović je priznao na sudu da je vođa kriminalne grupe koja je oštetila budžet opštine Budva za više miliona eura i za to je osuđen na više godina zatvora. Izdržavanje zatvorske kazne je izbjegao navodnim odlaskom na liječenje u Beograd.





