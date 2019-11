Kandidat za predsjednika na predstojećim izborima u Hrvatskoj Miroslav Škoro odgovorio predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, koja ga je nazvala "eksperimentom".

Naime, aktuelna predsjednica Hrvatske izjavila je nedavno da bi eventualna pobjeda Škore na predsjedničkim izborima u toj zemlji bio eksperiment. Škoro sada odgovara da, čak i da je to istina, hrvatski narod nikad neće morati da ga se srami i stidi.



Škoro je rekao da bi prije "ovu 20-godišnju vladavinu u kojoj se smjenjuju HDZ i SDP i vježbaju na ljudima" nazvao jednim velikim eksperimentom, prenosi hrvatski Index.



"Ali, ono što definitivno mogu obećati hrvatskom narodu, čak i da jesam eksperiment, mene nikad neće morati da se srame i stide", poručio je Škoro.



Škoro je, takođe, povodom izjave Grabar-Kitarović da on s pozornice ne može da komunicira sa svojim narodom, rekao da se ljudi u Hrvatskoj već godinama uz njegovre "pjesme rađaju, vjenčavaju, žive i sahranjuju i na svakom koncertu se događa jedan cijeli vatromet emocija" između naroda i njega.



"Žao mi je što nije bila ni na jednom mom koncertu, ali možda mi je još više žao što nikad neće imati prilike biti na mom koncertu jer kad će ona imati vremena za to, ja više neću pjevati nego ću biti na Pantovčaku" (sjedište predsjednika Hrvatske u Zagrebu), rekao je Škoro.





