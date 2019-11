Ministar vanjskih poslova Kosova Behgjet Pacolli je u intervjuu za Face televiziju rekao da se sa Srbijom može razgovarati o svemo osim nezavisnom Kosovu, Ustavu Kosova i granici.

- Vučiću, imate samo jednu šansu da priznate Kosovo. To je realnost. Ta država je rođena i nema vraćanja nazad. To je jedino rješenje, a sve ostalo će ići lakše", rekao je on.

Kaže da političari nisu kreativni, da suvprvu platu dobili kada su došli na vlast!

- Mjesečno trošim,dijelim moje pare 250.000 eura, zaposlio sam 6.000 Kosovara, uložio 35 miliona eura, kaže Pacoli i dodaje: Političar treba biti lider, prvi,kreativan, čekati pravu priliku. Glupi političari trebaju shvatiti da nam treba mir. Napravimo slobodnu ekonomsku zonu na prostoru sjevera Kosova, juga Srbije i Sandžaka, možemo zaposliti 300.000 ljudi!

Navodi da Balkan može bez granica ali bez dirigenta iz Beograda!

- Jesmo li normalni, imamo vize između Bosne i Kosova! Mi smo krivi jer smo napravili rascjep između naših zemalja.Buduće generacije će za nas reći da smo bili glupi, kaže on.

