U renoviranoj Palati pravde, pred Višim sudom u Beogradu, u utorak, 5. novembra, trebalo bi da počne suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za svirepo ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine u Borči.

Foto: Arhiv

Marjanović se na pripremnom ročištu u septembru izjasnio da negira krivicu, a detaljnu odbranu će iznijeti na suđenju.



On od početka ovog slučaja negira da je ubio suprugu, koja je bila pjevačica narodne muzike.



Marjanović je optužen za krivično djelo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora do 40 godina zatvora i brani se sa slobode.



Tužilaštvo ga tereti da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu na nasipu u Borči, dok je u neposrednoj blizini mjesta zločina bila i njihova maloljetna kćerka, koja je tog popodneva s njima došla na nasip Crvenka u Borči.



Marjanoviću je proljetos sud vratio puno starateljstvo nad djetetom, koje mu je oduzeto poslije smrti supruge.



On se od 12. juna 2018. brani sa slobode, pošto mu je tog dana Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kojem je bio 10 mjeseci. Bio je uhapšen 15. septembra 2017. godine, godinu i po od ubistva.



I prije toga je bio privođen, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.



Prije hapšenja je u više navrata u medijima govorio o ubistvu, a učestvovao je i u jednom televizijskom rijaliti programu.





(24sata.info)