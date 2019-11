Kick bokser i bivši vođa navijača Partizana Ljubomir Marković Kića ubijen je večeras na benzinskoj pumpi u ulici Grčića Milenka na Voždovcu, saznaje srbijanski Blic.

Foto: Kurir

U ovog 37-godišnjeg sportistu, jednog od vođa navijača Partizana, ispaljeno je najmanje šest hitaca, a on je pokušao da pobjegne napadačima prije nego što je stigao do pumpe.



Marković je od ranije poznat policiji. Naime, on je osuđen na 30 godina zatvora zbog učešća u premlaćivanju preminulog francuskog državljanina Bricea Tatona, ali mu je ta kazna smanjena na 15 godina.



Kod Markovića je također nađeno oružje, a policija je blokirala cijeli kraj i za napadačem ili više njih se trenutno traga.





