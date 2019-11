"SAD stoje uz nezavisnost i suverenitet Kosova, ali ne možemo vidjeti napredak vaše države ka međunarodnim integracijama ukoliko to ne uključuje pomirenje sa Srbijom", rekao je u Prištini specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer.

Mathew Palmer / 24sata.info

Palmer je u obraćaju studentima i članovima civilnog društva u Narodnoj biblioteci u Prištini rekao da će normalizacija odnosa sa Srbijom otvoriti ekonomske mogućnosti za obje strane i istakao da "status quo nije dovoljan".



"Zabrinutost nekih, i možda želja nekih drugih, bila je da će Sjedinjene Države pokušati da nametnu rješenje Srbiji i Kosovu. Mi to ne možemo i nećemo uraditi. Nema konačnog rješenja dok Kosovo i Srbija ne postignu dogovor i dok ga ne potvrde oba parlamenta", rekao je on i dodao da taj proces mora biti prioritet za sve građane Srbije i Kosova i sve lidere, uključujući i novu kosovsku vladu.



"Kosovo ima sve što je potrebno za napredak, a 'sastojak koji nedostaje' je sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom koji uključuje obostrano priznanje", kazao je Palmer.



Što se tiče učešća Srbije u procesu dijaloga, Palmer je rekao da Srbija takođe mora da promijeni svoju strategiju.



"Srbija se ponašala agresivno u svojim nastojanjima da delegitimizuje Kosovo. Kampanje za stimulisanje država da povuku priznanje Kosova i blokiranje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama moraju biti obustavljene. Srbija mora da prekine sa uznemiravanjem članova srpske zajednice na Kosovu koji su dio tamošnjih institucija. Stalna retorika konfrontacije sa obje strane mora biti obustavljena. Ovi postupci samo otežavaju atmosferu za sporazum koji je potreban Srbiji kako bi dostigla svoj puni potencijal i otvorila evropski put. Predsjednik Vučić i većina građana Srbije znaju da Srbija nikada neće postati članica EU, ako ne riješi svoj dugogodišnji spor sa Kosovom", rekao je Palmer.



Dodao je da Srbija ostavlja prostor za političke i ekonomske gubitke dokle god činioci vlasti budu odbijali da prihvate Kosovo kao komšijsku državu.



Dio svog obraćanja Palmer je posvetio i nedavnim parlamentarnim izborima na Kosovu, istakavši da je Kosovo pokazalo snažnu demokratsku snagu tokom izbornog procesa, koji je afirmisao značaj izbora i važnost glasova ljudi.



"Građani Kosova glasali su za promjenu i Sjedinjene Države to podržavaju. Oči svijeta gledaju šta će uraditi nova kosovska vlada. Građanima Kosova je potrebna koalicija koja predstavlja ljude koherentnim glasom, sa realističnim ciljevima i načinima kako da ih postigne. Nadamo se da će nova vlada biti spremna da odgovori na unutrašnje probleme i spoljne izazove", rekao je Palmer.



Palmer se u jutarnjim satima sastao sa liderima političkih partija na Kosovu, a nakon toga i sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Sastanak sa liderom pokreta Samoopredeljenje, Aljbinom Kurtijem, nije održan jer se Kurti nalazi van zemlje. Kazao je međutim da se sa njim sreo u Skoplju prije dva dana.



Specijalni Američki izaslanik za Zapadni Balkan boravi na Kosovu nakon posjete Sjevernoj Makedoniji, a najavio je i posjetu Srbiji.





(RSE)