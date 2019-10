Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da poslije svih izjava koje je dao lider Pokreta "Samoopredjeljenje" Albin Kurti, ne vidi nikakav smisao da razgovara sa ovim albanskim političarem ako on bude učestvovao u pregovorima Beograda i Prištine.

Foto: 24sata.info

- Oni imaju pravo da kažu šta god žele. Јa ne mogu da budem toliko neodgovoran kao što je on. Sa druge strane ne vidim nikakav smisao poslije svih izjava koje je dao, čak ni da razgovaramo. Јer kako je Kenedi rekao: "To da pregovarate sa nekim ko kaže - ono što je moje, to je moje, hajde da pregovaramo o onome što je tvoje", na tu vrstu pregovora ne pristajem - rekao je Vučić.

Komentarišući to što je Kurti, najavljeni kandidat za novog predsjednika Vlade samoproglašenog Kosova, pozvao na razgovor Srbe, ali ne iz Srpske liste, Vučić je rekao da Priština pravi grešku koju je pravio Beograd 80-tih godina prošlog vijeka.

- Tačno rade sve ono što smo mi radili 80-tih i 90-tih godina kada smo imali naše Albance, a nismo razumjeli šta većina Albanaca želi. A oni su "željeli republiku", kako su tada govorili. Mi ih nismo slušali jer ih nismo ni vidjeli - rekao je Vučić za televiziju "Pink".

On je ukazao da Albanci tako danas neće da vide Srpsku listu, koja je dobila 96 do 97 odsto glasova i hoće da vide svoje "privatne poslušnike".

Prema Vučićevim riječima, to je ogromna greška i protivzakonito, čak i suprotno zakonima Prištine, ali istovremeno i svjedoči o sve većoj nervozi prištinske strane i o tome kako gubi tlo pod nogama, a "nije loš signal" za Beograd.

- Situacija u kojoj nam je Kosovo i Metohija ostavljena je katastrofalna i mi smo u vrlo teškoj situaciji, ali mislim da smo pametnom, odgovornom politikom uspjeli da to pitanje izdignemo i vratimo prisustvo Srbije i njene šanse da se mnogo više pita za kosovsko-metohijske stvari nego ranije - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je da će privredni rast Srbije u trećem kvartalu ove godine iznositi 4,7 odsto, čime će se svrstati među prve dvije ili tri zemlje u Evropi i izrazio uvjerenje da će se u narednih nekoliko dana stopa nezaposlenosti u Srbiji prvi put spustiti ispod 10 odsto.

On je istakao da će Srbija i ove godine ostvariti apsolutni rekord u obimu direktnih stranih investicija.

Vučić je najavio da, ako Srpska napredna stranka /SNS/ pobijedi na izborima u aprilu sljedeće godine, u septembru ili oktobru planira veliku turneju tokom koje bi obišao cijelu Afriku s ciljem stvaranja poslovnih prilika za srpske kompanije.

- Imamo širom otvoren svijet. Mi se borimo za sebe, gledamo sebe i gledamo da u regionu napravimo najbolje moguće odnose sa svima - rekao je Vučić.

( RTRS)