Vrhovni sud Republike Hrvatske u srijedu je izvijestio da je odbio žalbu osuđenika za ratni zločin Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, koji zbog toga ostaje na odsluženju kazne u zatvoru u Lepoglavi.

Foto: Hanza media

Sud je izvijestio da je žalbu protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu o odbijanju Vasiljkovićeva prijedloga za uvjetni otpust s izdržavanja kazne odbio rješenjem od 22. listopada 2019.



"S obzirom na to zatvorenik nastavlja s izdržavanjem kazne zatvora", izvijestio je Vrhovni sud, prenosi Hina.



Vasiljković je pravomoćno osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnog zločina u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata.



Budući da mu je u vrijeme izdržavanja kazne uračunato ono provedeno u ekstradicijskom zatvoru u Australiji od osam godina i devet mjeseci te u istražnom zatvoru u Hrvatskoj, do sada je u zatvoru proveo 13 godina. Očekivani istek kazne je krajem ožujka 2020.



Zahtjevi za uvjetnim otpustom do sada su mu odbijani već dva puta – u rujnu ove i studenome prošle godine.





(FENA)