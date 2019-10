Inicijativa za podršku izbjeglicama 'Dobrodošli!' u ponedjeljak je izvijestila kako su u Cisti Provo, nedaleko od granice s BiH, postavili jumbo plakate s natpisom "Welcome to Croatia" - "Croatia full of torture" ("Dobrodošli u Hrvatsku" - "Hrvatska puna mučenja").

Foto: Inicijativa za podršku izbjeglicama 'Dobrodošli!'