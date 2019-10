Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da EU ne razumije da zapadni Balkan treba da postane njen dio i da bi ona tako postala kohezioni faktor potreban za očuvanje mira i stabilnosti.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je na sjednici Odbora Skupštine Srbije za vanjske poslove podsjetio da su članstvo u EU i zaštita državnih i nacionalnih interesa prioriteti Srbije.



"Za EU bi bilo loše ako bi nas dovela u situaciju da biramo", rekao je Dačić.



On je naveo da o dinamici pristupanja Srbije EU, kao i članstvu sada niko ništa ne može precizno da kaže, dodajući da to ne zavisi samo od reformi koje Srbija treba da sprovede na evropskom putu, već i od Kosmeta koji je uključen u pregovaračko poglavlje 35.



Dačić je rekao i da Srbija, kao vojno neutralna država, želi da ima najbolje odnose sa NATO, sa Organizacijom ugovora o kolektivnoj sigurnosti i svim drugim savezima, podsjetivši da zvanični Beograd i Alijansa imaju Individualni plan akcionog partnerstva, odnosno najviši mogući oblik saradnje države koja neće da bude član NATO-a.



On je naglasio i da će zvanični Beograd nastaviti sa aktivnostima na povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti, vodeći računa da pri tome ne ugrozi dijalog sa Prištinom.





