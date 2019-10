Poslanik Narodne seljačke stranke, članice vladajuće koalicije, danas je u Skupštini Srbije kritikovao episkopa Diseldorfa i Njemačke SPC Grigorija zbog izjava o dodjeli ordena SPC-a predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, o atmosferi u društvu i podjelama zbog drugačijeg mišljenja, koje je Grigorije iznio u emisiji "Utisak nedjelja".

Foto: 24sata.info

Rističević je tokom rasprave o amandmanima na Prijedlog zakona o poštanskim uslugama, rekao da postoje dobre i loše vladike, da je Grigorije u emisiji "podržavao kršenje Božijih zapovijesti", ali da ga neće "natjerati" da se odrekne Srpske pravoslavne crkve i za sebe rekao da je "vjernik crkve, a ne vladika".



"Dakle vladike mogu da budu i dobre i loše. Crkva je odvojena od države, ali ja nisam odvojen od crkve, ali mogu da budem odvojen od vladika. Vladike su Božije sluge, ali se često ponašaju, a i vladika Grigorije, kao da je njima Bog sluga, a ne oni sluga Bogu", kazao je Rističević.



On je negodovao jer je Grigorije podržao sudiju Apelacionog suda Miodraga Majića i "maltene ga proglasio mučenikom", a Majić je, rekao je Rističević, presudom "oslobodio pedofila" i "oslobodio teroriste".



Rističević je Grigorija kritikovao jer je episkop rekao da je "u 21. vijeku hvaliti se rezultatom od preko 90 posto na izborima, najblaže rečeno, glupost i sramota".



"Srpska lista je lista države Srbije, a to je i (Aljbin) Kurti prepoznao, ali vladika nije, to da Srpska lista predstavlja Srbiju i da je to razlog zbog čega je sa 97 posto Srba podržalo listu na (kosovskim) izborima, a vjerujem i neki nealbanci na Kosovu, a vladika to ne shvata", rekao je Rističević.



Za Grigorija je, kako je rekao, "glupo jedinstvo srpskog naroda".



"Zamislite vladiku SPC-a koji kaže da jedinstvo Srba koji žive u najtežim okolnostima, koji kaže da je glupo jedinstvo 97 posto Srba oko nacionalnih i državnih interesa Srba. Ja pitam vladiku da li je glupo što je 97 posto Srba pravoslavci. Ako je po njemu glupo da se oko nečega ujedini 97 posto zašto nije glupo oko SPC kada se ujedine, a jeste ako se ujedine oko državnih intereresa?", pitao je Rističević.



Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Marković tokom rasprave se osvrnuo na to što je akademik Dušan Teodorović kritikovao muzičara Momčila Bajagića zbog fotografisanja s pjevačima koji su nastupali na manifestaciji "Beogradska zima" i zamjenikom gradonačelnika Beograda Goranom Vesićem.



Marković je pročitao "tvit" Teodorovića u kojem je ispod te fotografije napisao: "Bajaga, nemoj da bude poslije da si samo radio svoj posao, ne, ne, pjevao si na Vesićevim koncertima, slikao i podržavao moderne varvare".



A to što je Teodorovićev "tvit" pozdravila bivša ambasadorica Srbije u Meksiku, političarka i sociolog Vesna Pešić, kazao je Marković, jeste "velika sramota" te je pitao "dokle targetiranje i napadi na javne ličnosti koje misle drugačije od opozicije?".



Marković je rekao da TV N1 i dnevnik "Danas", i nedjeljnici "Vreme" i "NIN" pokušavaju da "nameću građanima određeno mišljenje" i "nalažu" im da "mrze nekoga".



"Ne mogu da pristanem na tu vrstu iživljavanja nad svakim ko ne prihvati politiku mržnje koju šire N1, 'Danas' i svi ostali", rekao je Marković.





(BETA)