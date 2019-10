U Srbiji je završena združena taktička vježba "Slovenski štit 2019", sa bojevim gađanjem raketnih jedinica protivvazduhoplovne odbrane /PVO/ Vojske Srbije i Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije, na kojoj su korišćeni i ruski raketni sistemi "S-400" i "pancir".

Foto: 24sata.info

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će ova vježba postati tradicionalna, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.



"Zajedno ćemo vježbati i učiti kako da čuvamo naše nebo", istakao je Vulin na ceremoniji dodjele medalja kojom je završena ova vježba.



On je naglasio da je nakon usvajanja novih znanja, vještina, opremanja i "Slovenskog štita" Srbija još spremnija da ostane slobodna i čuva mir na Balkanu.



Prema njegovim riječima, što je Srbija spremnija i naoružanija, to je mir na Balkanu sigurniji, izvjesniji i trajniji.



On je dodao da naziv vježbe "Slovenski štit" govori o bliskosti srbijanskog i ruskog naroda, o zajedničkom porijeklu i vrijednostima.



"Ali, više od našeg zajedničkog porijekla, više od naše zajedničke prošlosti, nas vezuje zajednička budućnost, nas vezuje čvrsto opredjeljenje da branimo svoju slobodu", naglasio je Vulin.



On je dodao da slovenski narodi ne umiju da uzimaju od drugih, jer su tako učeni i jer su tako izabrali.



"Tako su radili naši preci, tako ćemo raditi i mi. Srbija, u ratovima koje nije tražila, i koje nije skrivila, naučila je kolika je cijena njene slobode. Zato se pripremamo, vježbamo, opremamo, ne da ugrozimo bilo koga, već da nikome nikada ne dozvolimo da ugrozi našu slobodu", rekao je Vulin.



On je zahvalio predsjednicima Rusije Vladimiru Putinu i Srbije Aleksandru Vučiću, jer zahvaljujući njihovom sporazumu, upornom i strpljivom radu, i Srbija i Rusija su bliže, snažnije i slobodnije.



"Zahvaljujući politici Vučića, politici vojne neutralnosti Srbija nije sama, Srbija više nikada neće biti sama, kao 1999. godine, kada je bila izložena NATO agresiji, u najmračnijem trenutku naše istorije, kada smo bili sasvim sami", rekao je Vulin.



On kaže da Srbija, zahvaljujući politici vojne neutralnosti, može da se naoružava, oprema, da sama bira ko su joj prijatelji, a neprijatelji se ionako izaberu sami, bez njene volje i želje.



Rukovodilac vježbe "Slovenski štit 2019" komandant 250. raketne brigade za PVD RV i PVO brigadni general Tiosav Janković istakao je da se danas, kada se završava zajednička vježba, može konstatovati da su svi ciljevi ispunjeni i zadaci izvršeni.



Obraćajući se učesnicima vježbe, zamjenik komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije general-potpukovnik Jurij Grehov rekao je da je ovo značajan dan za pripadnike Vojske Srbije i Oružanih snaga Ruske Federacije, jer je uspješno završena prva zajednička vježba PVO snaga na teritoriji Srbije.





(24sata.info)