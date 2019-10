Episkop Dizeldorfa i Njemačke Grigorije izjavio je u Utisku nedjelje na TV Nova S da je dodjela ordena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na proslavi 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve greška koja ne poštuje veličinu tog jubileja.

Episkop Grigorije / 24sata.info

"Na primjer imate u crkvi zanimljiv, ali dobar običaj da za Božić, Uskrs i velike praznike ne može biti vjenčanja, zato što bi ili vjenčanje ili Uskrs bilo važnije. Ili bi vjenčanje potisnulo tako velik praznik ili bi praznik progutao jedan tako važan događaj vjenčanja za neke ljude. Tako mi se učinilo da je i to (dodjela ordena) jedna stravična greška koja ne poštuje veličinu tog 800-godišnjeg jubileja i sad odjednom tu je jedno ordenovanje koje je postalo važnije od osam vijekova trajanja srpske crkve u kakvim sve okolnostima i prilikama", rekao je episkop.



On je ocijenio da to samo govori da smo došli u fazu kada niko ne smije biti različit i drugačiji, što je savim suprotno prirodi onoga što je danas svijet dostigao.



"Mi moramo da čuvamo različitosti i ne smijemo ih potjerati nipošto. Ko hoće da potre različitost i sve pokrije svojom ličnošću, ma ko on bio on ustvari pravi podjele. To je moj stav, nemojte da unosimo podjele", rekao je Grigorije.



Govoreći o sastanku vladika i patrijarha Irineja sa predsjednikom Srbije Vučićem i članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u maju ove godine, on je rekao da je krenuo "kolaps" kada je jedan od vladika iznio svoje mišljenje koje je bilo drugačije. "Neka mala primjedba potpuno isključuje sve iz kolosjeka, jer je neko nešto rekao što nije u saglasnosti i to što je ovaj starac (vladika) rekao izvinite pa mi imamo svoje mišljenje i tu već kreće kolaps", rekao je Grigorije.



On je istakao da je princip po kome ne smiješ biti drugačiji i različit strašno opasan, prenosi Beta.



Povodom navoda Vučića da zna tačno ko je od vladika protiv njega on je rekao da se toga ne plaši. "Ja znam ko su, jaka stvar. Ko si ti sada da se ja štrecam i plašim što ti znaš ko sam ja. Svako jutro ću ustati i reći ja se ne slažem sa tobom. A to znači da svaki čovjek treba i mora da kaže ja nisam slaba ovca na koju vuk ima pravo. Ja hoću da budem čovjek i ličnost i kao takav hoću da izgrađujem zajednicu, a ne kao podanik i sluga, ne kao nebiće već kao biće, ime, kao Grigorije. To je stav koji ja zastupam to je ono što treba da se dogodi ovdje", rekao je episkop.



Kazao je da, kada ga pitaju koja je strana, on kaže da nije nijedna. "Ja sam ja, nikoja strana nisam i hoću da ti budeš ti i da kao takav tu budeš zajedno samnom", rekao je episkop.



