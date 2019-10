Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne smije više da priča o novim povlačenjima priznavanja nezavisnosti jer će, "ovi na Kosovu pasti u nesvijest od toga", i poručio da je nezavisnost Kosova mrtvo slovo na papiru.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Ne šalim se, stvarno pričam, raspoloženje je takvo. Ne bi oni povukli kandidaturu za Interpol da situacija nije takva", rekao je Dačić tokom posjete Sajmu medija u Beogradu.



Ministar je dodao da Kosovo "više ne može da prođe nigdje gdje je potrebna dvotrećinska većina i gdje nisu u pitanju evrospke zemlje".



Govoreći o odnosu Evropske unije i svjetske zajednice prema kosovskom pitanju, Dačić je rekao da će kada kod njega bude došao amabasador Velike Britanije, on staviti zastavu bh. entiteta Republika Srpska pa da vidi da li će ambasador sjedeti pored nje.



"Kažu da ne mogu da uređuju prostorije, ali ne možete ni moju prostoriju da uređujete, ali možete da ne sjedite", konstatovao je Dačić, povodom nedavnog slučaja kada je britanski amabasador na Kosovu u kabinetu Aljbina Kurtija sjedio pored albanske zastave.



Komentarišući posljednje izjave lidera Samoporedjeljenja Kurtija, Dačić je rekao da je "mislio da nema goreg od Haradinaja, ali da možda, ipak, ima". On je istakao da bi Srbija trebalo da nastavi da bez kompleksa štiti svoje nacionalane interese.



"Ko hoće i ko nam je prijatelj, možemo s njim, ko neće i ko radi protiv nas, bez svakoga se može", rekao je Dačić.



Upitan da prokomentariše očekivanja kada su u pitanju evropske integracije Srbije, Dačić je odgovorio "ko hoće hoće, a ko neće neće", i konstatovao da "nećemo valjda da izvršimo samoubistvo zato što oni neće da nas prime".



"Ja sam otpočeo pregovore o članstvu Srbije, kao predsjednik Vlade, nadam se da ću biti živ kada uđemo u EU", rekao je Dačić.



On se osvrnuo i na posljednje ideje o privilegovanom partnerstvu sa EU za zemlje Zapadnog Balkana i rekao da to nije zvanična opcija i da ona u svakom slučaju neće biti realizovana u skorije vrijeme, prenosi Fonet.



"Ta ideja je poruka Zapadnom Balkanu da ako ako ne možemo da budemo članovi EU, bare da budemo u privilegovanom partnerstvu", rekao je i dodao da je Zapadni Balkan potreban Evropi.



Istakao je da je od šargarepe na štapu koju je nudila Evrospka unija sada ostao samo štap.



"To se najbolje vidi na primjeru Sjeverne Makedonije. Promijenili su ime, šta još treba da uradi jedna država, pa da otpočne pregovore o članstvu?", upito je Dačić.



(24sata.info)