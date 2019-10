Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović poručio je da Hrvatska neće postati stjecište velikog broja naglo pristiglih migranata koji bi promijenili način života svih njenih građana.

Davor Božinović / 24sata.info

Komentarišući probleme na granici sa BiH, Božinović je ocijenio da će se situacija dodatno pogoršati ukoliko se BiH ne angažuje na svojoj istočnoj granici i dodao da će u slučaju mogućeg nadolazećeg talasa migranata koristiti sve mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.



"Situacija sa migrantima se neće riješiti tako što će oni preći granicu. Kolegama u BiH je od samog početka sugerisano da jačaju svoju istočnu granicu za koju i sami priznaju da je ne kontrolišu", rekao je Božinović za Hrvatski radio.



On je istakao da hrvatska policija dodatno jača svoju sposobnosti za kontrolu granice.



Božinović je ocijenio da ulazak Hrvatske u Šengen treba da bude jedan od prioriteta Slovenije i EU, navodeći da onaj ko smatra da je Hrvatska nepripremljena, "ne samo da politizuje, već i pokazuje da nema pojma".



"Pod rastućim migrantskim pritiskom zadovoljavamo uslov u situaciji u kakvoj dosad nije bila nijedna članica Šengena. Hrvatska je ispunila 270 preporuka koje su ocjenjivali stručnjaci iz Evropske komisije i država članica Šengena", rekao je Božinović.



On je rekao i da EU ne samo da treba da podrži Hrvatsku, već da joj je to u strateškom interesu.





(SRNA)