Nekadašnja potpredsjednica Vlade i premijerka Jadranka Kosor kazala je na ponovljenom suđenju u slučaju Ina-MOL da bivši premijer Ivo Sanader, kojemu se sudi zajedno s nedostupnim šefom MOL-a Zsoltom Hernadijem, nije nametao mišljenja o izmjeni međudioničarskog ugovora ni izdvajanju plinskog poslovanja iz Ine.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

"Sa Sanaderom sam o dionicama Ine u vlasništvu branitelja razgovarala tek površno. Nakon što je Sanader odstupio, postala sam premijerkom te je tadašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić od mene tražio skidanje oznake tajnosti s dokumentacije vezane za izmjenu međudioničarskih ugovora Ine i MOL-a", kazala je Kosor dodajući da ne zna koji su bili Mesićevi motivi za taj zahtjev.



Dodala je da Sanader nije vršio pritisak na nju kao ministricu i potpredsjednicu Vlade te da se ne može sjetiti je li tko od članova užeg kabineta imao izdvojeno mišljenje vezano za izmjenu međudioničarskog ugovora i izdvajanje plinskog poslovanja iz Ine. Uz to, kazala je i kako je među ministrima vladala pozitivna atmosfera vezana za ugovore, ali da ona nije vidjela sadržaj ugovora.



"Sanader je smatrao da taj proces treba ići dalje i bio je pozitivan oko njega. Imao je puno povjerenje u one koji su o tom procesu sastavljali i prezentirali izvješća, dok su ministri imali povjerenje u njega", zaključila je Kosor svoje svjedočenje na ponovljenom suđenju.



Na Županijskom sudu svjedočila je i nekadašnja predstojnica vladina Ureda za zakonodavstvo Zdenka Pogarčić koja je potvrdila da su svi članovi vlade jednoglasno i bez pritisaka prihvatili promjene dioničkog ugovora vlade i MOL-a o Ini, kao i ostale prateće ugovore o plinskom biznisu.



"Rasprave su bile burne, a u njima su angažirano prednjačili tadašnji ministar gospodarstva Ivan Šuker i ministrica zaštite okoliša Marina Matulović Dropulić, koja je u to vrijeme bila u Upravnom odboru Plinacroa, tvrtke uključene u pregovore. Sanader pritom nije postavljao sugestivna pitanja niti je nametao svoja mišljenja i stavove", kazala je Pogarčić. Pritom je naglasila da na sastancima nije nazočila kao stručnjakinja za sadržaj pregovora, već kao predstavnica ovlaštenog tijela koje je potvrdila da je Vlada nadležna dati suglasnost za ugovore.



Ponovljeno suđenje Sanaderu i Hernadiju počelo je na zagrebačkom Županijskom sudu 23. listopada 2018. godine, a Sanader je tada odbacio sve optužbe, kao i na prvom suđenju na kojem Hernadi još nije bio optužen.



Osim za primanje 10 milijuna eura mita, kako bi Mađarima prepustio upravljačka prava u Ini, bivši premijer je optužen i da je s Hernadijem dogovorio izdvajanje nerentabilnog dijela plinskog poslovanja iz Ine. Optužnicom je predloženo i da Sanader, ako ga se osudi i presuda postane pravomoćnom, državi vrati 10 milijuna eura.





(HINA)