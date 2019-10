Ministar za europska pitanja i međunarodne odnose Albanije Gent Cakaj izjavio je u srijedu da će se Albanija povući iz inicijative za stvaranje "mini Schengena" ako njoj ne pristupi Kosovo.

-Premijer Rama je imao suštinski uvjet o kom se ne može pregovarati, da će Albanija odmah da se povuče ukoliko se Kosovo isključi iz ove suradnje. Tu je upućen poziv trima drugim državama – Kosovu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, da se pridruže ovoj inicijativi - rekao je Cakaj, a prenosi Koha.net.



Pored Cakaja, mogućnost stvaranja mini Schengena bez Kosova ranije je odbacio i otpravnik poslova Kosova u Albaniji Sylë Ukshini.



-Kažem vam ekskluzivno da smo o tim stvarima razgovarali u Vijeću za regionalnu suradnju, ukoliko se dogodi mini Schengen, sve zemlje će u njemu biti, bez izuzetka. Čak i ako je jedna zemlja htjela da isključi drugu zemlju, to se ne može dogoditi. Budite sigurni - rekao je on.



Prilikom prvog spominjanja inicijative za zajedničku ekonomsku uniju između zemalja Zapadnog Balkana tadašnji premijer Kosova Isa Mustafa je odbacio mogućnost da Kosovo bude dio te inicijative pošto je to "u suprotnosti posebno s ekonomskim interesima Kosova".



Tijekom trilateralnog sastanka predsjednika Srbije, premijera Sjeverne Makedonije i premijera Albanije održanog početkom listopada u Novom Sadu, potpisana je Deklaracija o nemjerama za uspostavljanje "mini Schengena".



Tada su pozvane i ostale zemlje balkanske šestorke, koja uključuje i Kosovo, da im se pridruže, prenijeli su mediji.



