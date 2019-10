Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da nije prihvatljiva ideja da njegovoj zemlji umjesto članstva u Europskoj uniji bude ponuđeno strateško partnerstvo.

Zoran Zaev / 24sata.info

"Nećemo prihvatiti drugu debatu, kao na primjer za strateško partnerstvo, a ne za članstvo. Za našu zemlju ne postoji druga alternativa osim punopravnog članstva u EU", rekao je Zaev u intervjuu Televiziji Alsat M.



Zaev je tako odgovorio na pitanje kako komentira razmišljanja predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da bi se nekim zemljama kandidatima za članstvo u EU moglo ponuditi strateško partnerstvo.



"Zašto nije prihvatljiva ideja predsjednika Macrona? Mi ćemo proći sigurno sedam do osam godina u pregovorima po poglavljima. To znači da ćemo postati punopravna članica EU nakon što se reformiramo i iznutra, a tome će pomoći pristupni proces i zatvaranje poglavlja", rekao je premijer Sjeverne Makedonije.



Zaev je izrazio uvjerenje da će Macron to prihvatiti i da će poslati ohrabrujući signal da proces eurointegracija njegova zemlja treba započeti kako je dogovarano, prenose mediji.



(FENA)