Sa apsolutnom sigurnošću možemo da kažemo da će bugarska strana da završi projekat neophodan za snabdijevanje Srbije gasom i da će Srbija moći da očekuje isporuke gasa iz ovog pravca tokom 2020. godine, rekao je ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić prilikom obilaska početka radova na izgradnji dijela gasovoda u Bugarskoj, ka Srbiji.

Aleksandar Antić / 24sata.info

Ministarstvo je saopštilo da je Antić sa predsjednikom bugarske vlade Bojkom Borisovim i ministarkom energetike Temenuškom Petkovom, obišao radove na teritoriji opština Iskar, Kneža i Orjahovo, koji predstavljaju početak izgradnje dijela gasovoda prema Srbiji, odnosno do bugarsko-srpske granice.



"Srbija vrlo intezivno radi svoju dionicu, mi ćemo linijski dio gasovoda završiti do kraja ove godine. Očekujemo i da će bugarska strana svoje radove završiti u prvoj polovini 2020., iako imaju malo kašnjenje, ali za nas je ključno da će oni brzo i intenzivno raditi dionicu do Srbije", istakao je Antić.



Ministar je rekao da je ovo izuzetno značajan dan za projekat izgradnje Turskog toka, koji treba da obezbijedi, prije svega, povezivanje tog gasovoda preko Bugarske sa Srbijom.



"Drago mi je što mogu da konstatujem da je ovo znak, da je koordinacija aktivnosti koje će u svim scenarijima obezbijediti snabdijevanje gasom Srbije, Bugarske i Mađarske, dala sjajne rezultate", naglasio je on i dodao da je to potvrda da sve tri vlade stavljaju akcenat na energetsku bezbjednost i sigurnost snabdijevanja, iz koje proizilazi čvrsta saradnja u oblasti energetike.



On je ocijenio da Magistralni gasovod kroz Srbiju od bugarske do mađarske granice, predstavlja ogroman potencijal koji će Srbiju učiniti tranzitnom zemljom.



"Nema dileme da sve države koje se nalaze na trasi budućeg gasovoda, sprovode aktivnosti u skladu sa planom, i to će nam omogućiti da ozbiljno planiramo buduće energetske projekte", kazao je Antić.



Sa mađarskim ministrom Peterom Sijartom ministar Antić je u junu potpisao sporazum koji će rezultirati spajanjem dva magistralna gasovoda. Tako je definisan čitav set aktivnosti koji će omogućiti da se ta interkonekcija izgradi i stavi u funkciju.



Bugarska, Srbija i Mađarska intenzivno rade na izgradnji gasovoda, i iz Bugarske šalju jasnu poruku - nastavak "Turskog toka" je neophodan za energetsku bezbjednost regiona, istakao je Antić i ocijenio da su odnosi tri zemlje na visokom političkom nivou - prijateljski, partnerski i bazirani na međusobnom uvažavanju.



"Siguran sam da će Srbija, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, održati kontinuitet daljeg jačanja političkih i ekonomskih odnosa i saradnje u energetskoj sferi, u interesu i na opšte zadovoljstvo nas i naših naroda", zaključio je Antić.



Radove u Bugarskoj su obišli i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske Tamaš Mencer, predstavnici gasnih kompanija Bulgartransgasa i turskog Botaša, ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović i generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.





(24sata.info)