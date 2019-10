Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izavio je danas da je sve što se sada dešava na Kosovu reakcija na to što prištinske vlasti nisu uspjele da nađu Srbe koji bi služili interesima Albanaca, već je na izborima ubjedljivo pobijedila Srpska lista.

Ivica Dačić / 24sata.info

U obraćanju poslije susreta sa premijerom Lesota Tomasom Thabaneom, Dačić je istakao da je "Kosovo tvorevina zasnovana na lažima, i da su tokom brojanja glasova tvrdili da su otrovani kao što su 1999. tvrdili da je 100.000 Albanaca zatvoreno na stadionu ili da su Srbi uzimali krv od albanske d,ece, što je sve neistina".



"Sada se javljaju ideje da se zabrani Srpska lista što može izazvati ozbiljne posljedice, i bitno je da međunarodna zajednica to zna, a uvjeren sam da zna", poručio je Dačić.



On je dodao da je i srpska strana godinama tražila Albance koji će raditi u srpskom interesu, ali kako je istakao, " to nije uspjelo nama, pa neće ni njima".





(BETA)