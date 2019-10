Međunarodni sajam knjiga večeras je svečano otvoren u Beogradu, a do 27. oktobra na njemu će učestvovati oko 500 izlagača iz Srbije i inostranstva.

Foto: AA

Tradicionalno, na 64. Sajmu pod sloganom "Pismo jednako glava" javnosti će biiti predstavljen veliki broj novih naslova, a biće organizovane i brojne diskusije, tribine i promocije.



Počasni gost ove godine na najreprezentativnijoj književnoj manifestaciji u ovom dijelu Evrope je Egipat, koji će predstaviti svoju viševjekovnu kulturu i tradiciju.



Pisac iz te zemlje Haitam Al-Haj Ali kazao je da će Sajam knjiga biti i ostati skup za ljubitelje stvaralaštva, umjetnosti, mira i dobrote.



Prema njegovim riječima, knjiga neka ostane ono što nas spaja, od trenutka kada upoznajemo egipatskog pisara i kulturu Vinče, sve do trenutka kada Nagib Mahfuz sa obale Nila doziva Ivu Andrića na ćupriji Drine ili obali Save.



"Neka knjiga bude putokaz za početak saradnje, a književna razmjena neka bude oslonac za izgradnju trajnih mostova komunikacije između dva naroda i njihovih kultura", rekao je Haitam Al-Haj Ali.



Pisac je "prijateljima u Srbiji uputio tople pozdrave sa Nila, piramira i tla Egipta".



Književnik Milovan Vitezović, koji je svečano otvorio Sajam, naveo je da je knjiga vrijednija od svih spomenika i ukrašenih stubova.



Sajam će subotom, petkom i nedeljom raditi od 10 do 21 čas, a ostalim danima do 20 časova.





(AA)