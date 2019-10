Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut zbog potencijalne "destabilizacije i eskalacije sukoba u regionu", te ukazao da Srbija "čini sve da do toga ne dođe".

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Uvijek sam zabrinut i radimo sve da ne dođe do destabilizacije u regionu. Novosadska inicijativa sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom za nas je mnogo ekonomski važna, jer je to, također, i mirovna i politička inicijativa", rekao je Vučić.



On je naveo da Srbija mora da se naoružava, jer to rade sve zemlje oko nje.



"Naoružavaju se i Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska i druge manje zemlje u skladu sa svojim mogućnostima. Vidimo ko sa strane naoružava i Albance na Kosovu i Metohiji i koje helikoptere trži Crna Gora i sve to pratimo", rekao je Vučić za Televiziju "Prva".



On je naglasio da Srbija mora da se naoružava jer će uvijek neko naći "lajbnicov razlog ako smo lak plijen".



"Ne smijemo da budemo bambi i zato se ekonomski snažimo", naglasio je Vučić.



Govoreći o Kosovu, Vučić je rekao da je Beograd uspio da to pitanje vrati na velika vrata, onda kada je za mnoge to pitanje već bilo završeno.



"Niko nam nikada nije nudio razgraničenje, na žalost, jer je za njih Kosovo cjelovito i nezavisno od Srbije", rekao je Vučić.



(SRNA)