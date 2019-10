Odnosi Srbije i Rusije su možda na najvišoj razini u zadnjih nekoliko desetljeća, ocijenio je u subotu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poslije sastanka s premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevom, a šef ruske vlade istaknuo je da dvije zemlje događaje u međunarodnoj areni ocjenjuju s iste točke gledišta.

Arhiv / 24sata.info

Na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji Medvedev je naglasio da Rusija podupire teritorijalnu cjelovitost i suverenitet Srbije, te da se ne protivi eurointegracijama Srbije, koje vidi kao korist za narode obje države.



Povijest dva naroda, koji su pretrpjeli užasne gubitke, predstavlja snagu koja se bori protiv falsificiranja povijesti i drugačijeg tumačenja svega što se dešavalo, ocijenio je Vučić.



Medvedev je rekao kako nema puno zemalja za koje Rusi mogu reći da su im prijatelji i da zajedno na isti način ocjenjuju povijest.



"Onda takvi odnosi nemaju nikakvih ograničenja, tada odgovaraju visokoj razini 21. stoljeća", rekao je Medvedev.



Ruski premijer Dmitrij Medvedev boravio je u subotu u jednodnevnom posjetu Srbiji gdje se osim s predsjednikom Vučićem sastao i s premijerkom Anom Brnabić te nazočio obilježavanju 75. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.



Medvedev je na konferenciji za novinare rekao da se događaji na međunarodnoj areni ocjenjuju s iste točke gledišta i da je poznat stav Rusije glede Kosova koje je proglasilo neovisnost od Srbije koji polazi od rezolucije 1244.



Vučić je istaknuo bliskost stajališta Beograda i Moskve, rekavši kako su odnosi dviju država možda na najvišoj razini u zadnjih nekoliko desetljeća, puni iskrenog povjerenja, uvažavanja i razumijevanja.



On je ocijenio da je to od ključne važnosti za Srbiju, kao manjeg partnera jer može računati na potporu i pomoć u političkim odnosima.



"Hvala ruskim prijateljima što uvijek imaju vremena saslušati i razumjeti težinu pozicije u kojoj se Srbija u političkom smislu danas nalazi", istaknuo je Vučić.



Premijer Medvedev izjavio je ranije u subotu da je Moskva zainteresirana za partnerske odnose s Europskom unijom, a odnose Rusije i Srbije naveo je kao primjer i poručio da Rusija podržava Srbiju i spremna joj je pružiti svaku pomoć u očuvanju njezina teritorijalnog suvereniteta i integriteta.



Rusija je otvorena za ravnopravan dijalog s EU, ali utemeljen na obostranom poštivanju, rekao je Medvedev u govoru zastupnicima u Skupštini Srbije.



On je ponovio da su odnosi Beograda i Moskve "prijateljski" i "na visokoj razini", ali i su i dalje u usponu, a karakterizira ih veliko uzajamno razumijevanje.



"Visoko cijenimo da Srbija nije uvela sankcije Rusiji, usprkos velikim pritiscima", istaknuo je Medvedev.



Ruski premijer najavio je da će u Moskvi za tjedan dana - 25. listopada, biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini Srbije s Euroazijskom unijom.



Medvedev je, govoreći o Europskoj uniji, poučio kako državama ne treba nametati izbor između Istoka i Zapada, već ostaviti da vode politiku sukladno vlastitim interesima.



Ruski premijer zahvalio je Srbiji što čuva sjećanje na heroje ruske vojske koji su poginuli u operaciji oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu, prenosi Hina.



Medvedev je ocijenio kako je "oslobođenje Beograda bilo važno za Europu, ali i za cijeli svijet", svojim doprinosom u pobjedi nad fašizmom.



On je upozorio na to da se mogu vidjeti "pokušaji revizije povijesti", te da se ruše spomenici sovjetskim vojnicima palim u borbi protiv fašista.



Takvim odnosom, kako je ocijenio, podriva se međunarodni poredak, uspostavljen poslije Drugog svjetskog rata.



Medvedev je sinoć u beogradskom Sava centru nazočio državnoj svečanosti u povodu obilježavanja 75. obljetnice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.



(FENA)