Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev zatražio je hitne prijevremene parlamentarne izbore u toj državi, kako bi u obnovljenom mandatu mogao da se bori za evropsku perspektivu Sjeverne Makedonije.

Zoran Zaev / 24sata.info

Zaev je u obraćanju medijima, nakon jučerašnjeg odbijanja zvaničnika EU da se otpočnu pregovori o pristupanju Sjeverne Makedonije i Albanije, rekao da preuzima odgovornost i razočaranost svog naroda, tražeći brze parlamentarne izbore.



"Moj prijedlog je brzi prijevremeni izbori, najbrže što možemo", rekao je Zaev, ističući da je potreban stav građana.



Prema njegovim riječima, prije dva dana u Briselu je napravljena velika nepravda, jer EU nije isporučila to što je obećala.



"Mi smo naše obaveze isporučili. Rezultate u reformama, sporove sa susjedima i drugo. Ono što je EU učinila je njihova istorijska greška. Napravili smo sve što smo mogli i što je bilo do nas", naveo je Zaev.



On se zahvalio velikoj većini lidera EU koji su se borili za datum o početku pregovora Sjeverne Makedonije.



"Cijenimo podršku i znamo da možemo da računamo na njih. Žrtve smo istorijske greške i kod njih svih, kao i kod nas, odluka izaziva razočaranost i gorčinu. Ja sam ljut i razočaran. Za mene lično, ovo je loša i nepravedna postavka Unije", jasan je Zaev.



Zaev je na kraju zaključio da će se, uprkos svemu, ponijeti odgovorno, te da postojeća situacija zahtijeva ozbiljnost trenutka.



"Poručujem da evropski san makedonskog naroda neće biti srušen", zaključio je Zaev.



Dodao je da će s prijedlogom za brze izbore sutra prisustvovati sastanku rukovodstva koji organizuje šef države Stevo Pendarovski.



Savjet ministara Evropske unije juče se nije saglasio o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.





