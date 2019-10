Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da upadi pripadnika kosovske specijalne jednice ROSU na sjever Kosova i Metohije pokazuju namjeru Prištine da potiskivanjem Srba iz Kosovske policijske službe u ovom dijelu pokrajine u svoju korist izmijeni etničku strukturu u policiji i da izigra briselski sporazum.

Goran Rakić / 24sata.info

Rakić je rekao da su nakon suspenzije nekoliko srpskih policajaca na prelazima Јarinje i Brnjak njihova mjesta zauzeli Albanci, dok u sudu u Kosovskoj Mitrovici dvije trećine administracije čine Albanci, iako je dogovorom u Briselu bila obaveza da broj radnika bude pola-pola.



- Nama to nije ništa novo i nepoznato. Svakodnevan je pokušaj kriminalizacije severa i svih nas, profesora, preduzetnika, pravnika, mladih, žena. U tome prednjači albanska štampa iz Prištine koja stvara atmosferu linča prema Srbima posebno članovima Srpske liste - rekao je Rakić za Politiku.



On je ukazao da cilj Prištine nije bio da prilikom upada Rosu izvrši samo hapšenje, već da demonstrira silu i zastrašuje narod na sjeveru.



- Prosto je neviđeno u normalnim društvima da bilo ko šalje stotine do zuba naoružanih ljudi sumnjive prošlosti na nedužan narod prije zore, a sve radi hapšenja dvojice ljudi. Oni su mogli da budu pozvani i vjerujem da bi odgovorili na taj poziv - rekao je Rakić i ohrabrio one koji su pretrpjeli strah i materijalnu štetu da podnesu tužbe.



On kaže da nema tog dokumenta koji garantuje Prištini da može da teroriše Srbe, uz očigledno ćutanje međunarodne zajednice, koje stvara utisak da je Prištini sve dozvoljeno, pa i to da hapsi i pritvara Srbe bez ikakvih dokaza.



Rakić je pozvao građane da ostanu pribrani i suzdržani na provokacije koje dolaze iz Prištine, za koje je rekao da su potezi očajnika koji su sve nervozniji zbog narastajućeg nezadovoljstva Albanaca svojim liderima, ali i frustriranosti zbog srpskog jedinstva.



On ističe da je mir prijeko potreban, ali da to nije i neće biti razlog da se na svakom koraku i na svim mjestima ne brane interesi srpskog naroda.





(24sata.info)