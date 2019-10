Širom Hrvatske u 12 gradova održava se protest pod nazivom pravda za djevojčice. Središnji protest odvija se na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Protesti se održavaju u znak podrške svim žrtvama seksualnog nasilja koje od sistema ne dobivaju adekvatnu zaštitu.



"Institucije su zakazale, mi kao društvo smo zakazali. U društvu koje neravnopravno odgaja djevojčice i dječake, u kojem nedostaju znanstveno utemeljeni edukativni programi - mi nemam slučaj ili slučajeve, mi imamo društvo kao slučaj i zato moramo mijenjati društvo. O nasilju prema ženama ne možemo govoriti samo onda kada naslovnice ispune ovaskvi tragični slučajevi", kazala je uvodno jedna od organizatorica prosvjeda.



"Nasilje se ne prijavljuje, jer se žrtve s razlogom boje progovoriti o onome što su doživjele - nstitucije ih ostavljaju na cjedilu, jer se žrtve pita koliko su popile, što su obukle i zašto nisu pazile. Prestanimo proipitivati žrtve. Ne možemo izmišljati opravdanja za seksualno nasilje. Zar nakon što prežive, i to doslovno, hrabre djevojčice i žene moraju trpjeti i institucionalno nasilje? U sudskim procesim ispaštaju djevojčice i žene", ističu organizatorice.



Povod protesta je puštanje na slobodu petorice osumnjičenika za opetovano silovanje, seksualno iskorištavanje, ucjenjivanje te fizičko i psihičko maltretiranje petnaestogodišnje djevojčice koje je trajalo punih godinu dana. Puštanjem osumnjičenika za ove teške zločine na slobodu, pravosuđe ugrožava sigurnost, život i dostojanstvo žrtve, poručuju organizatori prosvjeda.



Organizatori prosvjeda iznijeli su sljedeće zahtjeve:



1. Tražimo od ministra pravosuđa da odmah pokrene stegovni postupak protiv suca Markovića pred Državnim sudbenim vijećem zbog neprofesionalnog, nemarnog postupanja koje dovodi u opasnost sigurnost i dostojanstvo žrtve.



2. Tražimo od DORH-a da hitno premjesti ovaj sudski postupak sa zadarskog županijskog suda na drugi županijski sud u Hrvatskoj, kako bi se spriječili eventualni utjecaj interesnih skupina na sudski postupak, i to na štetu žrtve.



3. Tražimo od nadležnih službi – policije, centra za socijalnu skrb i suda – da odmah poduzmu apsolutno SVE u svrhu pravodobne zaštite žrtve, što uključuje i zaštitu njezina dostojanstva i privatnosti u odnosu na lokalnu okolinu i medije, kao i pravodobno pružanje psihosocijalne podrške te provedbu istražnih postupaka na način koji je neće dodatno traumatizirati i viktimizirati.



4. Tražimo hitno usvajanje izmjena Kaznenog zakona kojima se ukida kazneno djelo spolnog odnosa bez pristanka te uvode strože kazne za silovanje, u skladu s aktualnim zakonskim prijedlogom Ministarstva pravosuđa.



Na sljedećoj sjednici Vlade, kako doznaje N1, trebale bi biti usvojene izmjene kaznenog zakonodavstva.



Kako doznajemo, izmijenit će se i Zakon o zaštiti u obitelji kojima se pooštravaju kazne za nasilje nad ženama u obitelji i nad djecom te bi se konačno trebali otkloniti nedostaci u praksi kako bi se ubrzalo procesuiranje počinitelja kaznenih djela nasilja.



Sve to zbog neujednačene sudske prakse.





(24sata.info)