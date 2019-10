Odlazeći kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da je spriječio pljačku 10 milijardi eura, plan koji bi, prema njegovim riječima, bio realizovan podjelom Kosova.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

Za to je okrivio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kosovskog predsjednika Hašima Tačija i premijera Albanije Edija Ramu, koji su prema njegovim riječima bili autori plana podjele, piše Oranjuz, a prenio je Kossev.



Haradinaj je naveo da je tajni razlog političke krize na Kosovu bila budućnost rudnika Trepča u Mitrovici.



"Sa investicijom koja ne prelazi 140 miliona eura, Trepča daje neto dobit od 500 miliona eura godišnje, za 20 godina pravi 10 milijardi eura, u čemu Kosovo i Srbija treba da uživaju", rekao je Haradinaj.



Izjavio je i da je spriječio pljačku i ponovio navode da je trojac Vučić, Tači i Rama začetnik plana za podjelu Kosova. "Zaustavio sam pljačku od 10 milijardi eura, koja bi se realizovala kroz plan podjele Kosova. To je bio tajni ekonomski cilj u planu razmjene teritorija između Kosova i Srbije. Tači, Vučić i Rama bili su partneri u realizaciji ove šeme. Ali zaustavio sam ovu pljačku i rudnik Trepča, danas već dva mjeseca, pripada samo Kosovu", rekao je Haradinaj.



Izjavio je da je i ministar spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj radio protiv Kosova, "dok se Ditmir Bušati odupirao planu podjele dok ga nisu uklonili i na njegovo mjesto doveli Cakaja, koji je bio vrlo aktivan, međunarodno promovišući projekat".



Rekao je još da su ga na ostavku prisilili "međunarodni, ali i unutrašnji faktori" ne navodeći detalje.



Predsjedniku Samoopredjeljenja Aljbinu Kurtiju je poručio da griješi ukoliko ukine taksu od 100 posto koju je njegova vlada uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.



Govoreći o "balkanskom šengenu", izjavio je da bi to bez Kosova bila veoma velika greška.





