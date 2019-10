Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je kao "pričanje gluposti" najavu kandidata za premijera Kosova Aljbina Kurtija da će ako ukine takse uvesti recipročne mjere Srbiji i poručio kosovskim Albancima "da se upristoje, da povedu računa i shvate da ne mogu da nas maltretiraju" jer, kako je dodao "ne zavisimo mi od vas nego vi od nas".

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Gostujući na televiziji Pink Vučić je Albancima poručio da "prestanu da lažu o trovanju, da prestanu da maltretiraju srpski narod na Kosovu i kada se upristoje da kažu da žele razgovor, razgovora će biti."



Predsjednik Srbije je istakao da neće da laže narod i da kaže da je Kosovo dio Srbije, ali "nije cijelo naše, ali nije ni njihovo", a da kompromis nije da Srbija sve izgubi, a da Albanci sve dobiju.



"Neću da lažem narod i kažem da je sve naše i lako ćemo mi to i da se junačimo. To ne podnosim jer ta laka rešenja obično vode do ambisa. Ja narodu kažem nije sve naše, ali nije sve ni njihovo", rekao je Vučić.



Komentarišući izjavu lidera Pokreta za preokret Janka Veselinovića da ne smije da kaže Kurtiju da po Ustavu Srbije Kosovo nije država, Vučić je rekao da smije da kaže, i da je srbijanska država nezavisna i da donosi odluke u interesu naroda nezavisno od velikih sila.



On je rekao da je "u vrijeme Vučića 13 država povuklo priznanje Kosova, a četiri priznale, dok je za vrijeme prethodne vlasti 89 država priznalo Kosovo".



Vučić je ponovio kritike na račun prethodne vlasti, koja, kako je rekao, nije izdala ni saopštenje kada je Kosovo proglasilo nezavisnost.





(BETA)