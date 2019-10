Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da nije saglasna sa izjavom budućeg evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbjednost Žozepa Borela da, ako Kina, Indija i Rusija ne priznaju Kosovo, ono neće biti država, istakavši da Kosovo i nije država.

Marija Zaharova / 24sata.info

"Nisam saglasna s njim, jer Kosovo i tako nije država, već je pokušaj određenog broja zemalja da se nasilnim putem progura priznanje te problematične teritorije u vidu državnosti. To nije država", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare u Moskvi.



Ona je podsjetila na stav Rusije po pitanju Kosova, rekavši da je riječ o grubom kršenju međunarodnog prava i povredi suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i da sve to stoji u odgovarajućim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN, koje niko još nije ukinuo, prenosi portal "Sputnjik".



Prema njenim riječima, trenutno su sve te rezolucije pregažene, one "kao da ne važe i sve te zemlje su prekršile priznavši Kosovo za suverenu državu", prenosi Tanjug.



Zaharova je dodala da i pored političkih ocena zasnovanih na međunarodnom pravu, postoji i politička realnost, koja je pokazala da Kosovo kao "država" nije uspješna ni na kakvom planu - ni zakonodavnom, kao ni u realnosti savremenog svijeta.



"Koliko god svi oni koji su donosili odluke (o priznavanju) budu nastavili da govore da je Kosovo država, ništa se od toga neće promijeniti, sve će ostati samo na riječima. Cijelo to pitanje i dalje je u suprotnosti s međunarodnim pravom. Ništa im nije uspjelo", rekla je Zaharova.



(24sata.info)