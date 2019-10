Sunčano i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine izmamilo je brojne kupače na crnogorske plaže. Ekipa Anadolije zabilježila je skoro ljetne prizore na plaži u Petrovcu.

Foto: AA

Iako je sredina oktobra, a jesen uveliko nastupila, visoke temperature i dalje preovladavaju u Crnoj Gori, ali i u većem dijelu Balkana.



Dnevna temperatura danas se kreće do 28 stepeni, što pogoduje turistima za prijatno kupanje u moru.



Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju, temperatura mora danas iznosi od 21 do 23 stepena.



U 13 sati, najtoplije je bilo u Ulcinju, 26 stepeni Celzijusa, u Baru je izmjereno 25, a u Podgorici 24 stepena po Celzijusu.



Pretežno sunčano i tokom dana toplo biće do kraja sedmice. Meteorolozi prognoziraju jutarnje temperature vazduha od 2 do 15, a najviša dnevna narednih dana biće od 19 do 27 stepeni.





(AA)