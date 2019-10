Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić izjavio je u srijedu da bi Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora trebalo da što bolje surađuju i na neki način prave i nastupaju kao jedan blok.

Ivica Dačić / 24sata.info

- Često sam na sastancima širom svijeta gdje mi jedni druge napadamo umjesto da jedni druge podržavamo i zastupamo zajedničke interese -rekao je Dačić u Beogradu na skupu „Dijalog za budućnost Unapređenje dijaloga i društvene kohezije između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije",a javlja Beta.



On je kazao da je budućnost u međusobnom povezivanju "pa neka se to zove kako hoće".



- Sad su izmislili naziv Zapadni Balkan to nije nikad ranije postojalo to je nekada bila Jugoslavija- podsjetio je Dačić.



On je izrazio žaljenje što tek treba da se gradi autocesta do Podgorice i Sarajeva.



Dačić je poručio mladima da gledaju u budućnost navodeći da je njima to lakše jer nisu opterećeni događajima iz prošlosti.



Program "Dijalog za budućnost Unapređenje dijaloga i društvene kohezije između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije" sprovode UNDP, Unicef i Unesko, a financira ga Fond UN za izgradnju mira.





(FENA)