Albanski premijer Edi Rama ne očekuje da će Albanija sljedeće sedmice dobiti datum početka pregovora o prijemu u Evropsku uniju.

Edi Rama / 24sata.info

Rama kaže da nije optimista kad je riječ o otvaranju pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije sa EU, o čemu će Evropski savjet odlučivati sljedeće sedmice.



"Da li sam optimista? Ne", odgovorio je Rama za irski list "Irish Times", prenosi makedonski portal A1on.



On je dodao da, posmatrajući događaje u EU, ne može da bude optimista.



"Ja sam optimista o budućnosi zemlje (Albanije), ali ne i po pitanju onoga što će se dešavati sljedeće sedmice. Mi smo kolateralna šteta. To je kao kada padaju bombe i pogode baštu. Mi smo ta bašta", rekao je Rama.



On je dodao da njegova zemlja ne očekuje da postane članica EU sljedeće nedjelje i da znaju da to nije moguće, već da traže početak pregovora, pomoću kojih bi deset godina postali članica EU.





(24sata.info)