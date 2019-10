Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je da ova stranka još nije donijela odluku o tome kojeg će predsjedničkog kandidata u Hrvatskoj podržati i da želi da se predizborna kampanja sa izrazito desne pozicije vrati prema centru.

Milorad Pupovac / 24sata.info

"Mi smo vrlo aktivni promatrači cijeloga procesa. Iz toga bi moglo proizaći da u jednom trenutku SDSS pozove birače da glasaju za nekoga", rekao je Pupovac za Hrvatsku radio-televiziju.



On je naveo da je funkcija predsjednika u Hrvatskoj dobila obrise estrade i da je kroz aktuelnu kampanju banalizovana.



"Želimo da se kampanja koja je počela od izrazito desne pozicije vrati prema centru i tada ćemo vjerovatno imati bolje pretpostavke za donošenje odluke koga podržati", rekao je Pupovac, ocijenivši da je Hrvatskoj potreban "ozbiljan predsjednik".



Govoreći o hrvatsko-srpskim odnosima, Pupovac je rekao da je bilo mnogo riječi "koje ne pomažu", a sada ih je manje nego ranije, između ostalog, zalaganjem različitih ljudi koji su se posvetili tome da ih bude manje.



"Jedan od mojih političkih ciljeva i stranke kojoj pripadam, jeste da poruke koje se šalju iz Beograda prema Hrvatskoj nemaju tu vrstu sadržaja, emocija koje bi bile uvredljive ili na bilo koji način omalovažavale", rekao je Pupovac i podsjetio da su se odnosi Hrvatske i Srbije počeli komplikovati od 2012. godine, od nesporazuma na relaciji Kosor-Tadić.



Govoreći o koaliciji sa HDZ-om, Pupovac kaže da je nezadovoljan dinamikom kojom se rješavaju pojedina pitanja koja se tiču srpske manjine - elektrifikacija, obnove vodovoda, puteva, registracija manjinskih srpskih škola, ali se ipak nešto događa.



On je naveo da do 2016. nije bilo elektrifikacije srpskih povatničkih kuća, te da je ovaj proces nastavljen 2019. godine, ipak ne brzinom koju želi SDSS.



"To je predmet spora između nas i Vlade i ovo će biti završeno najvećim dijelom do kraja iduće godine", rekao je Pupovac i dodao da ljudi moraju podnijeti zahtjev za elektrifikaciju.



Pupovac je ukazao i da oko 135 naselja u Hrvatskoj potpuno ili djelimično nema vodovode jer su devastirani ili zapušteni.



"Riječ je o oko 5.000 domaćinstava. Smatram da se za nekoliko godina može riješiti i taj problem", rekao je Pupovac.



On kaže da se "stradanja Vukovara treba sjećati", ali treba biti oprezan s tim kako to činiti.



"U Hrvatskoj smo mi ponekad spremni stvari svesti na to da imenujemo, deklarišemo i da se tu zaustavimo, odnosno da državu svedemo na deklaraciju, na ime, zastavu i praznik, a država to nije", rekao je Pupovac.



Na pitanje treba li mijenjati državni praznik, Pupovac odgovara da treba mijenjati i uređivati državu po mjeri svakog njenog čovjeka, a žrtve i praznike treba poštovati i usaglasiti između najrazličitijih političkih aktera.



Odgovarajći na pitanja u vezi sa medijskim natpisima da je Hrvatsku uporedio sa NDH, Pupovac je rekao da mediji imaju moć nešto dodati, preobličiti ili izostaviti.





(24sata.info)