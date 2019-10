To je još jedna jasna najava daljeg kršenja CEFTA sporazuma, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić povodom najave lidera Samoopredeljenja i kandidata te partije za premijera Kosova, Aljbina Kurtija, o uvođenju potpunog ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom umjesto taksi od 100 odsto na srpsku robu.

Ana Brnabić / 24sata.info

„Ukoliko urade to što najavljuju, bez obzira da li ukidaju stoprocentne takse na robu, to je i dalje kršenje CEFTA sporazuma. Ništa se mnogo neće promijeniti, oni će nastaviti da budu partija koja krši i CEFTA sporazum i Sporazum o stabiliazciji i pridruživanju koji imaju sa EU, i ja se nadam da će još jednom razmisliti o tome zato što ne znam šta bi im to donijelo“, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić na pitanje Radija Slobodna Evropa (RSE) kako gleda na Kurtijevu najavu o reciprocitetu.



Ona navodi da je međusobna trgovina na Zapadnom Balkanu jasno definisana CEFTA sporazumom i svim dodatnim aneksima, te da Srbija ne krši taj sporazum.



Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi potpisan je 2006. godine u Bukureštu i njime se definišu obaveze u odnosu na trgovinu.



Prethodno je Aljbin Kurti, lider partije koja je na kosovskim parlamentarnim izborima 6. oktobra osvojila najviše glasova, rekao u intervjuu za RSE da Srbija ne može da očekuje da će to što ne dozvoljava Kosovu, ona imati kao privilegiju na Kosovu.



"Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i građanima koji putuju kroz Srbiju, neće biti dozvoljeno na Kosovu“, rekao je Kurti.



On je pojasnio da se reciprocitet tiče dokumentacije robe, sertifikata za proizvodnju robe, registarskih tablica, investicija, izrazivši nadu da će za to postojati razumijevanje međunarodne zajednice.



Kada građani Kosova ulaze u Srbiju, na granici od srpske policije dobiju dokument koji im služi kao legitimacija u Srbiji, umjesto pasoša i lične karte, koja važi tri mjeseca. Građani Srbije ulaze na Kosovo sa svojim dokumentima.



Ukoliko građani Kosova prilikom ulaska u Srbiju imaju automobile sa kosovskim RKS tablicama, na kojima se nalazi kosovski grb, na granici im srpska policija izdaje probne srpske tablice kojima su dužni da zamijene svoje. Vozila sa KS tablicama, na kojima nema državnih simbola Kosova, i koja uglavnom imaju kosovski Srbi, ulaze nesmetano u Srbiju. Vozila sa srpskim tablicama bez ikakvih ograničenja ulaze na Kosovo.



Takođe, proizvoda sa deklaracijom 'made in Kosovo' nema u prodavnicima u Srbiji o čemu je svojevremeno za RSE svjedočio Mehdi Daka iz vinarije "Bodrumi i Vjetër" (Stari podrum) iz Orahovca. Ova vinarija naime izvozi vina u Hrvatsku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Češku, Holandiju, Belgiju, Japan, ali nije mogla i u Srbiju.



Privredna komora Srbije (PKS) je već duže od pet godina uključena u harmonizaciju dokumentacije, što je neophodno kako bi se poboljšala cirkulacija robe između Srbije i Kosova, kaže za RSE Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika PKS.



„U mnogim stvarima smo bili uspješni. Jedan veliki broj sertifikata i prateće dokumentacije usaglašen je između dvije strane i omogućio je značajan rast razmjene dok takse nisu uvedene. Rast razmjene je bio i na kosovskoj strani“, navodi Đurđević.



On kaže da je zbog CEFTA sporazuma 60 posto robe koja se iz Srbije izvozila na Kosovo bila repromaterijal koji se koristio za povećanje vrijednosti finalnog proizvoda na Kosovu.



Privredna komora Srbije je svjesna problema sa kojima se susreću kosovski privrednici u Srbiji, prije svega kada je riječ o nepriznavanju dokumenata koje izdaju kosovske institucije, kaže dalje Đurđević. On izražava nadu da će nova faza dijaloga da omogući da se riješi i pitanje međusobnog priznavanja dokumentacije.



Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je Beograd dao pravac razvoja prije nekoliko godina kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na „mini Šengen“, nešto što će značiti i privredi i građanima.



„I mi smo to potvrdili juče potpisivanjem Deklaracije. Ono što se mi nadamo je da će svi ostali iz regiona takođe pristupiti toj Deklaraciji. Mislimo da je to najbolje za sve ljude u regionu bez obzira na njihovu nacionalnost. Mi mislimo da je to jedina normalna budućnost za Balkan i jedini način da mladi ljudi ostaju ovdje“, rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara u Privrednoj komori Srbije.



U četvrtak su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama, potpisali u Novom Sadu Deklaraciju o namjerama o uspostavljanju "malog Šengena" između te tri zemlje. To predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. godine, uz omogućavanje građanima da putuju samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gdje ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama.



Svaka ideja o sužavanju slobode kretanja robe, kapitala, ljudi, nanosi štetu i jednom i drugom narodu, kaže Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u Vladi Srbije, danas član opozicione Socijaldemokratske stranke.



„Te probleme treba dijalogom riješiti jer u 21. vijeku ograničavati slobodu kretanja roba i kapitala je apsolutno neprihvatljivo. Ja hoću da vjerujem da će uz posredovanje EU i SAD doći do nekog dogovora i da se takve mjere neće sprovesti u djelo“, rekao je Bogdanović.



Ideja o reciprocitetu umjesto taksi na robu, koju je iznio kandidat za premijera Kosova, za Bojana Al Pinta Brkića iz nevladinog Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, izgleda kao traženje načina da se Priština riješi taksi koje je vlada Ramuša Haradinaja uvela krajem prošle godine na robu iz Srbije i BIH.



„Vjerovatno da stranke koje će formirati Vladu traže najelegantniji način da ukinu takse, a da to predstave kao nešto što ipak ima neku nacionalnu poziciju“, ocenjuje Brkić.



On navodi da je reciprocitet sadržan u CEFTA ugovoru čiji je Kosovo preko UNMIK-a potpisnik i član.



„Prema tome, jedino oko čega mogu nešto praktično zatezati je tehnička dokumentacija i neke specifikacije na samim proizvodima, odnosno tekst tih specifikacija koji se uređuje nižim aktima. Reciprocitet postoji odavno, samo je pitanje kako se primjenjuje i na šta Kurti aludira kad kaže reciprocitet“, navodi Brkić.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, u međuvremenu, rekao da "niko neće" kompromis koji on nudi, kao i da je kompromis odbacio i pobjednik kosovskih izbora Aljbin Kurti.



Ocijenio je da Kurti "još snažnije nastavlja politiku" odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja što za kosovske Srbe "nije dobra poruka".



Vučić je, u Kovinu gdje je prisustvovao otvaranju vjetro-parka, rekao da se politika Prištine svodi na to da Srbiju i Srbe koji sarađuju s Beogradom izbace iz institucija. Vučić, međutim, nikada nije objasnio šta podrazumijeva kompromis koji on nudi.





(RSE)