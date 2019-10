Umjesto takse od sto posto na robu iz Srbije, uvešćemo princip reciprociteta“, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) predsjednik Samoopredeljenja i kandidat te partije za premijera Kosova Albin Kurti.

On pojašnjava da to znači da ono što Srbija ne dozvoljava kosovskim građanima i proizvođačima u Srbiji, toj državi neće biti dozvoljeno na Kosovu. Po pitanju taksi koje je takođe uvedene BiH, kada i Srbiji, Kurti podvlači da Beograd i Sarajevo ne mogu isto da se tretiraju.



Kurti navodi i da se protivi korekciji granica između Kosova i Srbije, nazivajući razgraničenje Albanaca i Srba „rasističkim konceptom“.



Takođe, podvlači da je za potpunu normalizaciju i pomirenje potrebno da se srpska vlast suoči sa teretom ratne prošlosti.



- Razumijem da je Srbija rekla da neće da pregovara sa Kosovom dokle god je takse od 100 posto. To nije naša politika. Smatramo da je reciprocitet princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije. To znači da ćemo zamijeniti taksu od 100 odsto sa principom reciprociteta jer verujemo da je taj princip, princip zdravih bilateralnih odnosa između naše dvije države, kao dobrih susjeda, kaže Kurti.



Na pitanje šta to znači, on odgovara:



- Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i građanima koji putuju kroz Srbiju, neće biti dozvoljeno na Kosovu. Znači, Srbija ne može da očekuje da će to što ne dozvoljava Kosovu, ona imati kao privilegiju u našoj državi. Reciprocitet znači uzajamnost. Mislim da je to najbolje kao kriterijum ravnopravnosti i jednakosti između naših država, kaže Kurti.



Dodaje da ćemo se potruditi da ne bude nikakve diskriminacije za građane.



- Ali, ako Srbija želi investicije ili pomoć Srbima na Kosovu, mora da bude spremna da to dozvoljava i nama, da uspostavimo takve relacije i da imamo i mi takvu pomoć i investicije za Albance u Srbiji, u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, kaže Kurti i dodaje:



- Da, poslije reciprociteta taksa više neće biti potrebna.



Dodaje da je bio kritičan prema prošloj Vladi zato što u istu rečenicu stavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.



- Mislim da su Albanci i Bošnjaci mnogo patili od Beograda pa nije fer da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Ali koliko znam, od 52 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koja izvoze robu u našu republiku, 47 njih je iz Republike Srpske. Mi ćemo razmotriti sa našim ekspertima u novoj vladi sve mogućnosti da ne tretiramo isto i Sarajevo i Beograd, i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer ne želimo da nam u dobrim odnosima između Albanaca i Bošnjaka, između Kosova i Bosne i Hercegovine, bude prepreka Republika Srpska, kaže Kurti.



