Italijanska kompanija Lajtner, spremna je da gradi žičaru sa gondolom od Kotora do Njeguša i finansira projekat, vrijedan oko 20 miliona eura, saopštila je Vlada Crne Gore.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Predstavnici kompanije danas su razgovarali sa premijerom Duškom Markovićem. Kompanija Lajtner je jedan od vodećih svjetskih proizvođača žičara, uspinjača, vazdušnih tramvaja i ski liftova i realizuje projekat žičare na relaciji Cmiljači i Manastir Podvrh – Đalovića pećina.



Premijer je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim poslovanjem kompanije Lajtner u Crnoj Gori.



"Za Vladu, koja izdvaja veliki novac iz kapitalnog budžeta za strateške razvojne projekte, važno je da ima kredibilne partnere poput Lajtnera koje donose i novi kvalitet i znanje. Uspješnan početak realizacije prethodna dva projekta preporučuje vas i za ovaj. Zato me obradovala Vaša zainteresovanost za projekat žičare Kotor – Njeguši koju biste gradili po principu koncesije ili javno-privatnog partnerstva", rekao je Marković.



Gradnje žičare sa gondolom od Kotora do Njeguša koštala bi oko 20 miliona eura.



Direktor prodaje i član Odbora direktora kompanije Lajtner Martin Lajtner predstavio je predsjedniku Vlade idejni projekat žičare rekavši da planiraju gradnju Pininfarinijevih kabina nalik onima koje su nedavno izgradili na Cermatu u Švicarskoj preko glečera do Materhorna, prenosi RTCG.





(24sata.info)