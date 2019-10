Ideja o razmjeni teritorija i razgovori o mapama završeni su dolaskom Samoopredeljenja na vlast, rekao je lider ove stranke, kojeg već vide kao novog premijera Kosova – Aljbin Kurti, prenio je portal KoSSev.

U intervjuu TV "Klan" Kurti je naveo da je njegova "ponuda Srbiji – lista dugova koju ima prema nama zbog svoje odgovornosti u ratu".



"(Aleksandar) Vučić kaže da ne može da prizna Kosovo u ovim granicama. I drugo, ‘recite mi šta tražite i spremni smo da vam to damo’. Ne prihvatamo ove uslove. Teritorijalna rješenja sa olovkama i mapama u ruci – sa tom idejom se kod nas završilo. Nema mape kod predsjednika republike. Nema sporazuma bez dijaloga. Nema dijaloga o granicama. Ovo su moji stavovi. Vučić mora još jednom da shvati šta znači dolazak Samoopredeljenja na vlast. I vjerujem da on to vrlo dobro zna", rekao je Kurti, prenosi Kossev.



U istom intervjuu potvrdio je da je Samoopredeljenje oduvijek htjelo ostavku Hašima Tačija, ali da sada "nema glasova za takvu smjenu", a kao najproblematičnije kod Hašima Tačija, Kurti vidi njegov odnos sa Srbijom, i to tokom "posljednje dvije godine".



"On je uradio nešto nezamislivo za nas – prije tri godine, zato što sa u neku ruku složio da učini neku vrstu teoritorijalne razmjene sa Srbijom, i to nazvao bolnim kompromisom", rekao je Kurti za albanski "Klan".





