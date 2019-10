Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović rekla je da je za auto-put Beograd-Sarajevo između Srbije i BiH važno što će postojati zajednički granični prelazi.

Foto: AA

Mihajlovićeva je istakla da je veoma važno da se napravi auto-put između Srbije i BiH, te podsjetila da je to ideja koju se započeli predsjednici Srbije Aleksandar Vučić i Turske Redžep Tajip Erdogan prije nekoliko godina.



"Ponosna sam što ćemo sutra i zvanično otvoriti radove. Svi pripremni radovi na prvoj deonici Sremska Rača-Kuzmin su gotovi, a sutra počinju glavni radovi na izgradnji mosta", izjavila je Mihajovićeva za RTS.



Ona je dodala da je s druge strane tog prstena dionica u Srbiji koja će ići od Požege do Kotromana /prema Višegradu/, dužine 63 kilometra, i za nju se radi projekat tehničke dokumentacije.



Mihajlovićeva je rekla da je važno za ovaj auto-put da će biti zajednički granični prelazi.



"Neće biti dva granična prelaza, nego jedan. Lakše će se praktično obavljati to spajanje, kao sa Severnom Makedonijom. Mislim da je to izuzetno važno za ekonomiju", navela je Mihajlovićeva.



Prema njenim riječima, dionica Sremska Rača-Kuzmin biće završena za dvije i po godine, zbog mosta koji se gradi i koji je najzahtjevniji dio te dionice, a krajem sljedeće godine očekuje se završetak projektne dokumentacije za dionicu Požega-Kotroman.



"To znači kraj 2020, odnosno realnije početak 2021. godine, počinju radovi i na tom drugom prstenu auto-puta Srbija-BiH", rekla je Mihajlovićeva.



Ona je navela da će turske kompanije u Srbiji raditi i na drugim infrastrukturnim projektima, osim što otvaraju mnoge pogone i fabrike duž "Koridora 10" i nekim dijelovima Srbije.



"Izuzetna saradnja je sa turskim kompanijama u infrastrukturi, kao što je `Tašjapi`, koji će raditi auto-put Sremska Rača-Kuzmin, Požega-Kotroman", dodala je Mihajlovićeva.



Ona je navela da "Tašjapi" radi i na rekonstrukciju puta Novi Pazar-Tutin, o kojoj se priča više od 10 godina.



Mihajlovićeva je rekla da će biti rekonstruisano 27 kilometara tog puta, da su počeli pripremni radovi, radiće i srpske kompanije, a put bi trebalo da bude gotov za godinu dana.



"Srbija je gradilište, ulaže milijarde evra u infrasrtukturu i svi su dobrodošli, pogotovo koji mogu da ponude nove tehnologije", rekla je Mihajlovićeva.





