Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd nakon završenih izbora na Kosovu očekuje da se nastavi dijalog, da se ukinu takse i time stvore uslovi da se traži mirno i kompromisno rješenje za sve probleme.

Ivica Dačić / 24sata.info

On je novinarima rekao da Beograd ne može da utiče na to koga će građani Kosova da biraju kada je riječ o Albancima i da mora da sarađuje sa svima, bez obzira da li se nekome sviđa neka politička partija.



Komentarišući izborni uspjeh "Samoopredjeljenje" čiji je lider Aljbin Kurti, Dačić je podsjetio da su prije dva mjeseca na samitu na Bledu Amerikanci rekli da očekuju da će "oni da naprave vladu u Prištini", ocjenjujući da ništa nije slučajno.



"Oni sami kažu da je to sada malo složeniji zahvat, jer se prvi put suočavaju sa 'Samoopredeljenjem', strankom koja se zalaže za 'veliku Albaniju'. Jedna je stvar šta neko govori kada je u opoziciji, a druga šta će raditi kada dođe na vlast", rekao je Dačić.



Komentarišući zahtjeve Kurtija za ratnu odštetu od Srbije, Dačić je rekao da postoje dokumenti koje je Priština potpisala i da treba da se ostave po strani svi ekstremni zahtjevi koji dolaze i da se sjedne za sto sa već postojećim prijedlozima.



"Za nas je neprihvatljivo bilo kakvo širenje svega toga, a koliko sam shvatio međunarodna zajednica želi da se dođe do kompromisa, a ne do daljeg zaoštravanja i na njima je da ih disciplinuju", rekao je Dačić.



On je istakao da pregovori sa Prištinom nikada nisu bili laki zato što Priština nikada nije htjela da razgovara o kompromisu i zalagala se samo za jednostrana rješenja, te da ne sumnja da će tako biti i sada nakon izbora i formiranja nove vlasti.



"Pregovori će biti teški, ali vidjećemo dinamiku i kada će biti formirana vlada u Prištini koja će nastaviti sa pregovorima", rekao je Dačić.



On je dodao da treba sačekati i tranziciju pozicije šefa evropske diplomatije Federike Mogerini ka Žozepu Boreliju.



"Sve u svemu vidjećemo kako će se to dalje odvijati. Svi u međunarodnoj zajednici su čekali da se završe izbori. Izbori su završeni i sada je sve na njima. Srbija je odradila svoj deo posla", rekao je Dačić u pauzi Ekonomskog samita Srbije, na kojem učestvuje i ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić.





(24sata.info)