Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srpska lista osvojila više od 90 odsto glasova u svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Na osnovu 100 odsto obrađenih glasova iz sjeverne Kosovske Mitrovice, Srpska lista osvojila je 98,07 odsto glasova", kazao je Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu.



Kako je ocijenio, ovo mu je jedna od najdražih pobjeda, "jer je ostvarena u najtežim uslovima".



On je naveo i da će Srbi imati snažno predstavljanje u kosovskom parlamentu, gdje će moći da se bore za nacionalne interese.



On je komentarisao i rezultate izbora, kazavši da trenutno vodi Demokratski savez Kosova, ali da nakon prebrojavanja glasova iz inostranstva očekuje da najviše mandata u novom parlamentu dobije Pokret Samoopredeljenje.



Vučić je izrazio nadu da će do decembra u Prištini biti formirana vlada koja će ukinuti takse na uvoz robe iz Srbije, kako bi se stekli uslovi za nastavak dijaloga.





(AA)