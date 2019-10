Kandidat za premijera Kosova ispred koalicije AAK-PSD (Alijanska za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija) Ramush Haradinaj glasao je sa suprugom na prevremenim parlamentarnim izborima na glasačkom mjestu u Srednjoj medicinskoj školi "Ali Sokoli" u Prištini, javlja Anadolu Agency (AA).

Haradinaj je pozvao građane da iskoriste svoje pravo glasa, kako ne bi drugi odlučivali za njih.



"Molim sve građane zemlje, sve, bez obzira na politička uvjerenja ili pripadnost, da glasaju. Samo glasanjem odlučujemo sami, jer za one koji ne glasaju odlučuju drugi. Pozivam sve da glasaju. To je uspjeh za Kosovo, tako dobra demokratija, sve je do dana prošlo dobro i danas proces glasanja ide dobro širom zemlje", rekao je Haradinaj nakon glasanja.



Kosovo je na prijevremene parlamentarne izbore moralo da ide, upravo zbog ostavke Ramusha Haradinaja, koji je na mjesto premijera podnio neopozivu ostavku nakon što je dobio poziv na razgovor kao osumnjičeni od strane Specijalnog suda za Kosovo.



