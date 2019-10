Šesti oktobar je trebalo da bude raskid sa sistemom kakav je bio u vrijeme Slobodana Miloševića i on je u sebi morao da podrazumjeva ne samo zabranu SPS-a, JUL-a, SSJ i SRS-a i lustraciju njihovih rukovodstava, nego i jednu široku akciju denacifikacije Srbije, uz sistemske promjene u samom uređenju društva – što je trebalo da znači decentralizaciju i jedan meki prelaz na tržišnu ekonomiju u punom smislu te riječi, kaže Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i jedan od lidera DOS-a.

Realizacija ovako shvaćenog „šestog oktobra“ zahtjevala je duže vrijeme, priznaje Čanak u izjavi za Politiku, ali, kako dodaje, na sam 6. oktobar mogla je da bude raspuštena policija (i da potom budu primani jedan po jedan nazad oni koji su to zasluživali), mogle su da budu raspuštene tajne službe i da budu otvoreni dosijei.



- Mogli su da budu privedeni svi oni koji su učestvovali u proganjanju i zlostavljanju ljudi u opoziciji, kao i osumnjičeni za ubistva u toku devedesetih. Sve je to moglo da bude urađeno 6. oktobra. Ja sam tražio da se to uradi, a to nije urađeno zato što je Zoran Đinđić popustio pred pritiscima Koštunice i kruga oko njega, smatrajući da nije dovoljno snažan da se tako nešto uradi. A ja sam rekao – ako sada ne uradimo, nećemo uraditi nikada – kaže Čanak.



Usput, dodaje on, Nirnbeški sud je počeo svoj rad svega pet mjeseci poslije završetka Drugog svjetskog rata i završio svoj rad u roku od nekoliko mjeseci. Drugim riječima, ako je Nirnbeški sud to mogao da uradi pet mjeseci poslije završetka najveće tragedije u historiji čovječanstva, ovdje je sve to moglo da se uradi u toku oktobra 2000. godine. I to je, ističe Čanak, apsolutno bilo realno.



- Drugo, 6. oktobra je bilo, ali se to zaboravlja. To je jedan od najmračnijih datuma novije historije ovih prostora – 6. oktobar 1988, kada je oboreno vojvođansko rukovostvo od strane Miloševića, i tog dana je suštinski razbijena SFRJ, uništen je njen ustavni poredak i počela je tragedija devedesetih. To je prvi 6. oktobar, a drugog nije bilo – zaključio je lider LSV.



