Episkop bački Irinej izjavio je da Kosovo i Metohija ne mogu biti zauvijek oteti bez pristanka Srbije, kao i da je Rusija posljednja linija odbrane hrišćanskih vrijednosti.

Episkop bački Irinej / 24sata.info

"Kosovo i Metohiju ne mogu nam zauvijek oteti bez našeg pristanka, a mi ga nećemo dati. Bog je spor, ali dostižan, kaže mudro naš narod", rekao je episkop Irinej u intervjuu za Večernje novosti.



Episkop Irinej koji je i portparol SPC, rekao je da javnost može da očekuje sa ceremonije povodom osam vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve (SPC), istu poruku "kao i uvijek do sada, od Kosovskog boja davne 1389. godine do kosovskog boja danas".



Govoreći o prilikama u Crnoj Gori, on je rekao da "uprkos čitavoj besomučnoj propagandi, klevetama i hajkama, narod u Crnoj Gori, Srbi i nesrbi najveće povjerenje imaju upravo u SPC, što na licu mjesta znači, u Mitropoliju crnogorsko-primorsku".



On je rekao da državna vrhuška Crne Gore treba, u sopstvenom političkom interesu, da "ostavi Crkvu na miru", ili će se "u protivnom istrošiti u gašenju požara paljenjem novih vatri, a Crkvu, odnosno Mitropoliju, neće uništiti nego će sama sagorjeti".



Prema njegovim riječima, danas je na "čelu moćne obnovljene Rusije predsjednik koji je istinski, a ne samo politički, vjerujući pravoslavni hrišćanin, a Rusija je posljednja linija odbrane hrišćanskih vrijednosti".



On je rekao da to, "više od mnogih, ako ne i od svih, shvata današnji rimski papa Franja", podsjetivši da je ovaj papa sa moskovskim patrijarhom Kirilom ranije, u Havani, potpisao poruku o hrišćanskoj misiji i odgovornosti u savremenom svijetu, prenosi Beta.



Na pitanje o odnosima sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj, episkop Irinej je rekao da "uvijek postoje susreti i razgovori naših episkopa i hrvatskih biskupa u granicama savremene Hrvatske". "Posebni kontakti između SPC kao cjeline i Hrvatske biskupske konferencije ne postoje već godinama", rekao je episkop Irinej.



On je rekao i da su "kontakti sa Vatikanom, odnosno službenim jezikom, sa Svetom Stolicom, po raznim pitanjima redovni i konstruktivni".



