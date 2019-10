Budući auto-put Beograd - Sarajevo nije samo auto-put, već predstavlja povezivanje cijelog regiona i ljudi, a očekujem da će sličnu poruku o važnosti stabilnosti regiona poslati i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan tokom posjete Srbiji 7. i 8. oktobra, izjavila je za Anadolu Agency (AA) ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.

U intervju za AA, Mihajlović je ocenila kao veoma značajno što konačno počinje povezivanje Srbije i Bosne i Hercegovine, upravo izgradnjom auto-puta između dve zemlje.



"Nije to samo auto-put, već povezivanje celog regiona i izgledaće kao jedan prsten. Taj prvi deo prstena, mi smo već počeli pripremne radove, svečano će biti obeležen početak radova kada predsednik Erdogan dođe kod našeg predsednika sledeće nedelje. Biće tu i predstavnici vlasti iz BiH, jer je to jednako važno, da budemo svi tu", kazala je ona.



Mihajlović je objasnila da će se u okviru auto-puta graditi i most, za koji je već izdata građevinska dozvola.



"U međuvremenu, mi smo razgovarali sa BiH i taj deo koji se praktično radi sa strane BiH. Takođe smo potpisali i parafirali sporazum vezano za granični prelaz koji će biti tu. To je ta prva deonica (Sremska Rača - Kuzmin), oko 250 miliona evra, koju radi turska kompanija Tasyapi. Mi, inače, sa tom kompanijom radimo i projektno-tehničku dokumentaciju za drugi deo tog prstena koji će ići od Požege do Kotromana i biti 63 kilometra, a verujemo da će sledeće, 2020. godine, biti završena projektno-tehnička dokumentacija. Početkom 2021. godine se mogu očekivati radovi, a vrednost je 800 miliona evra", dodala je.



Prva deonica će se graditi dve i po godine, a veruje da tu ne bi trebalo da bude "nekih većih problema obzirom da se svi projekti sada počinju tako što se sva dokumentacija prethodno pripremi i završi".



"Radi se i most, ali nije ništa tako strašno za graditelje. Pored ove turske kompanije, radiće i srpske kompanije. Ponavljam još jednom, ovo je zaista značajno za povezivanje celog regiona, jer to ekonomsko udruživanje regiona najbolje se vidi kroz infrastrukturu", rekla je Mihajlović.



Prema njenim rečima, kada se pogleda karta bivše Jugoslavije, jasno se vidi da nema auto-puteva koji povezuju ljude. Zbog toga, auto-putevi ne znače samo lakši prevoz ljudi i robe, već i sigurnost i stabilnost.



"Auto-putevi znače sigurnost, znače političku stabilnost, ekonomsku stabilnost, ekonomsku sigurnost, ekonomski razvoj", izjavila je.



Prema njenom iskustvu, u Srbiji, kako se završavao Koridor 10, tako su se duž Koridora otvarale fabrike i pogoni.



"Isto to mi očekujemo da se desi izgradnjom ovog auto-puta između BiH i Srbije, a to, naravno, vezuje ljude. Dakle, ljudi kada imaju mogućnost da dođu do Beograda za dva sata iz Sarajeva, a danas im je potrebno pet i po ili šest sati i to kakvog puta. Onda oni, kada imaju šest sati puta i ne razmišljaju o tome da mogu možda jače da se povežu, ali kada znaju da je to sve tu, onda je to potpuno drugačije. Zaista očekujem puno prednosti, jer ovaj put nije samo put, ovo je put, kako su pre nekoliko godina rekli i predsednik Vučić i predsednik Erdogan, put prijateljstva, ali i put jačih veza između naroda", kazala je.



Upitana očekuje li nove investicije kao rezultat posete predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji početkom sledeće nedelje, ministarka Mihajlović je odgovorila da već postoji puno turskih kompanija koje rade na teritoriji Srbije, a da je dolazak tih kompanija poslednjih nekoliko godina intenziviran.



"Puno je turskih kompanija koje rade na teritoriji Srbije, ne samo u Raškoj oblasti, nego dužinom cele teritorije Srbije. To je za nas veoma važno i mnogo značajno. Oni su dobri investitori, dobro rade sa našim ljudima, tu postoji određena veza i mi bismo voleli da se to nastavi", rekla je.



Sa druge strane, između Srbije i Turske postoji strateški sporazum o realizaciji infrastrukturnih projekata, te je dogovoreno između ministarstava dve zemlje da to nije samo auto-put, već i rekonstrukcija važne deonice puta Novi Pazar - Tutin, koja takođe počinje da se radi, za koju se očekuje da u narednih godinu dana bude završena.



"Mi smo otvoreni, biće ministar transporta Turske (Mehmet Turhan) ovde, pa ćemo razgovarati o nekim novim investicijama, posebno što Srbija sada počinje novi investicioni ciklus, to znači da ima prostora da dolaze najbolje svetske kompanije. Takođe ću podsetiti da mi počinjemo da radimo još jedan auto-put, to je Moravski koridor. Radimo ga sa američkom kompanijom Bethel, ali ona radi zajedno sa Enkom, koja je jedna od najboljih turskih kompanija i mislim da će se ta saradnja i nastaviti", ocenila je MIhajlović.



Na pitanje šta očekuje od Erdoganove posete Srbiji, ministarka je navela da će se čuti poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je Srbija otvorena zemlja, te da je za nju veoma značajno da region bude stabilan i da se povezujemo unutar regiona.



"Upravo turski predsednik i Turska koja je danas ovde, pre godinu i po ili dve je Vučić bio u Ankari, pre toga je turski predsednik došao ovde, u kratkom vremenskom periodu se dešavaju tri posete važne. Poruka o stabilnosti regiona, poruka o tome da treba da činimo sve da građani na ovim prostorima žive bolje. Velika je stvar što je i predsednik Erdogan tu, što će i on sa svoje strane iz mnogo razloga takođe poslati sličnu poruku i to je ono što očekujem. Ovo sve drugo što radimo, na operativnim, tehničkim nivoima, negde se pozdrazumeva i plod je dobre saradnje. Da nema dobre saradnje Srbije sa Turskom ili BiH sa Turskom, teško da bismo mi mogli danas da pričamo o velikim infrastrukturnim projektima, i auto-put između Beograda i Sarajeva i jedan i drugi taj krak ili deo prstena će biti preko milijardu evra", navela je.



Komentarišući i trilateralni sastanak Srbija-Turska-BiH, za koji se očekuje da takođe bude održan tokom Erdoganove posete, Mihajlović je kazala da ta trilaterala može da donese samo dobro svima.



"Ne verujem da će se na trilaterali govoriti o konkretnim ugovorima, mi smo već sad pokrenuli mnogo konkretnih ugovora, ali ako bude bilo koja inicijativa od bilo kog ministra, bilo sa strane BiH ili Turske, mi ćemo sesti i raditi na tome. Mi imamo i radnu grupu, trilateralnu, gde je ministar Ljajić i kroz tu grupu i kroz mešovite komitete se razne operativne stvari rešavaju i na tome se tu već radi", istakla je.



Ekonomske odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, pogotovo u resorima za koje je ona nadležna, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ocenila je kao solidne.



"Čini mi se da Srbija sa svim zemljama u regionu pokušava da napravi odnose budućeg razvoja i da razmišljamo mnogo više o budućnosti nego da se često vraćamo u prošlost. Ne možemo baš svi da se složimo oko svega šta smo proživeli i kakva nam je prošlost bila i verovatno će puno vremena trebati da bismo se složili, ali itekako moramo da vodimo računa o budućnosti i životu u regionu u budućnosti. Naši odnosi, bez obzira na razna iskakanja koja mogu da se čuju u svakodnevnom životu, ipak se mogu okarakterisati kao solidni odnosi", rekla je Mihajlović.



Ona je kao drugu bitnu stvar navela interes Srbije da čitav region bude stabilan.



"To znači da i BiH bude stabilna i to se može videti kroz infrastrukturne projekte. Nama je trebalo vrlo malo vremena da se dogovorimo oko sporazuma prošle nedelje u Sarajevu i mislim da tu posebno treba da delujemo u onome što je važno za svakodnevni život građana. Naravno da nije jednostavno, u BiH nimalo, u smislu raznih nivoa odlučivanja, mislim da to mnogo usporava sve što se dešava, što se radi i što se želi napraviti u BiH i mislim da u narednom periodu mora da se nađe način kako da se živi efikasnije, kako da se odluke donose brže i efikasnije, jer je to važno za građane koji tamo žive, bez obzira koje su vere ili nacionalnosti. Mislim da moramo negde da ne mislimo na taj način o tome nego da činimo za građane sve", zaključila je Mihajlović.



