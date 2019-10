Viši sud u Novom Pazaru osudio je na devet godina zatvora N. G (59), čuvenog pekara i buregdžiju iz Novog Pazara, jer je obljubio dijete, javlja Radiostoplus.com.

Pekar je uhapšen u septembru prošle godine zbog sumnje da je u avgustu te godine u nekoliko navrata u Novom Pazaru obljubio dječaka.



On je tada maloljetnika odvodio vozilom do izletišta gdje ga je prisiljavao na odnose, a za to je dječaku davao novac.



Kasnije je dječak sve ispričao roditeljima, a oni su slučaj prijavili policiji.



I Tužilaštvo i branioci imaju pravo žalbe na ovu presudu.





